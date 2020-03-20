網傳虛假「無寫過文章」聲明 內媒專訪重申勿吃野味 袁國勇：或許沒人比我更愛國

明報記者

袁國勇及龍振邦日前在本報撰寫題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，稱新型冠狀病毒肺炎疫情是中國人濫捕濫食野生動物所致，二人其後撤回文章。袁國勇周三接受內地傳媒深圳衛視及《直新聞》訪問，重申SARS之後食野味和街市衛生等問題未有改善，在街市販賣野味，會令野生動物交叉感染，進而令病毒基因重組或基因突變，可有效率地人傳人。報道引述袁說，經過兩次慘痛教訓，希望中國人改變食物文化和生活習慣。

文章惹迴響 袁：科學家要面對真相

袁國勇又說，SARS期間曾研究疫苗，但做完動物實驗後，就沒有人再給其團隊投資，因為病毒已消失。他相信不出10至20年，「一定會有另外一次很嚴重的、全球性的疫情會再發生」。

至於其文章引起的迴響，報道稱袁國勇沒有多說，稱自己作為科學家，首先要面對真相，又稱「或許沒人比我更愛國了」。

袁國勇及龍振邦本周三（18日）在明報撰文，稱流行病學研究顯示武漢華南海鮮批發市場為初期擴散點，稱為「武漢肺炎」亦無不可，又認為疫情是中國人濫捕濫食野生動物所致。二人當晚宣布撤回文章，稱他們是科學家，不了解政治，也從來無意捲入政治。

（抗疫新階段）