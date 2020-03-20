網傳虛假「無寫過文章」聲明 內媒專訪重申勿吃野味 袁國勇：或許沒人比我更愛國

【明報專訊】網傳港大微生物學系講座教授袁國勇致函《明報》、題為「關於媒體發布本人署名文章的聲明」的假聲明，文中稱袁國勇「從未參與文章的討論和寫作，亦從未知悉《明報》會以本人名義刊登」。《明報》編輯部表示，沒有從港大微生物學系名譽助理教授龍振邦和袁國勇方面收過有關聲明。龍、袁回覆本報稱，該聲明是「fake（虛假）」。此外，袁國勇周三接受內地傳媒時稱，「或許沒人比我更愛國了」。
明報記者
袁國勇及龍振邦日前在本報撰寫題為〈大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘〉的文章，稱新型冠狀病毒肺炎疫情是中國人濫捕濫食野生動物所致，二人其後撤回文章。袁國勇周三接受內地傳媒深圳衛視及《直新聞》訪問，重申SARS之後食野味和街市衛生等問題未有改善，在街市販賣野味，會令野生動物交叉感染，進而令病毒基因重組或基因突變，可有效率地人傳人。報道引述袁說，經過兩次慘痛教訓，希望中國人改變食物文化和生活習慣。
文章惹迴響 袁：科學家要面對真相
袁國勇又說，SARS期間曾研究疫苗，但做完動物實驗後，就沒有人再給其團隊投資，因為病毒已消失。他相信不出10至20年，「一定會有另外一次很嚴重的、全球性的疫情會再發生」。
至於其文章引起的迴響，報道稱袁國勇沒有多說，稱自己作為科學家，首先要面對真相，又稱「或許沒人比我更愛國了」。
袁國勇及龍振邦本周三（18日）在明報撰文，稱流行病學研究顯示武漢華南海鮮批發市場為初期擴散點，稱為「武漢肺炎」亦無不可，又認為疫情是中國人濫捕濫食野生動物所致。二人當晚宣布撤回文章，稱他們是科學家，不了解政治，也從來無意捲入政治。