港生：手帶監測合理 內地生感沒自由

抵港始知須隔離 5星酒店拒訂

就讀本港大學的內地生黃小姐昨日從法國到港。她上周花10多萬人民幣買4至5套飛往不同城市的機票，本欲循不同航班返家鄉北京，「未來一周可以起飛到的地點都買了一張」，但最終轉了3程航班到達香港，抵港入境時才發現須隔離14日。她昨入境時被戴上家居檢疫用的手帶，直言「感覺很差」：「我可以接受你在手機設GPS追蹤我，但戴上手帶的感覺像沒有自由。」

黃小姐說，曾聯絡就讀的大學，查詢可否在大學附屬酒店檢疫，惟不獲回覆，她再向本港多間5星級酒店訂房亦遭拒，現決定花7000元租住普通酒店14天。

留學英國的港人張先生表示，父母憂慮英國疫情，故安排他回港，本想於檢疫令前回港，惟他最早亦只訂到前日啟程回港的機票，花了2.3萬元，並須從多哈轉飛香港。他稱，填寫申報表及戴上手帶過程約半小時，未來14日會於家中檢疫，他認為所有入境者戴上手帶以被監測屬「合情合理」，可有助防疫及尋找病源。

免累家人 港生花4萬住酒店

另一留學英國的港生Angela稱，過關時有職員提醒她佩戴手環及口罩，着她不要隨便外出。她認為以電子手帶作監測的措施恰當，「應該要這樣做，保護身邊的人」。她說，其家人是醫護人員，為免交叉感染，自己會租住酒店檢疫，惟曾致電數間酒店亦遭拒，最後花上4萬元才找到可檢疫14天的酒店。

（抗疫新階段）