5小時未發啟動短訊 手帶被批有漏洞

昨凌晨從緬甸抵港的港大學生許同學說，昨早7時半回到家，梳洗後便按指示在手機安裝「居安抗疫」應用程式。文件寫明，當他抵達檢疫地點後，政府會傳送短訊給他，再輸入政府短訊內密碼完成註冊，但直至昨午1時，他仍未收到相關短訊。許同學批評檢疫程序有漏洞，由於檢疫者久未能啟動電子監察手帶，此期間當局無法得知檢疫者身在何處。

憂遲啟動須隔離多幾天

於英國留學、昨午從倫敦抵港的梁小姐遇上同一問題。她下午約4時離開機場，至晚上11時仍未收到短訊啟動應用程式。她認為政府安排混亂，「戴手帶時沒有說明，全靠份說明書，又未收到SMS（短訊），都不知道可以打電話到哪裏查詢」。梁小姐擔心，若因政府遲發短訊致其無法開始家居檢疫，最終會因較晚啟動檢疫而須隔離多數天。

開發公司：需時核對資料

負責開發該應用程式的初創公司Compathnion，行政總裁陳智銓向本報表示，為免程式被毋須檢疫者濫用並取得短訊密碼，有別平常輸入電話就收到認證短訊的模式，是次短訊統一由政府發出。他說，由填表收集資料轉到後勤檢對文件再數碼化以輸入後台需時，故出現延遲。

他又說考慮過在機場直接派密碼並完成註冊，惟機場方面不容旅客逗留，以免出現交叉感染，另政府人員亦須核對抵港者資料，故在流程設計上有不少掣肘。

政府資訊科技總監辦公室表示，新手帶配對手機應用程式昨首日運作，需較多時間理順，清楚核對資料。短訊由昨午起已陸續發送給受檢疫者，若仍未收到，可致電熱線查詢。

（抗疫新階段）