機場派唾液收集瓶　抵港者：職員未提檢測詳情

因應長者潛在風險較高，衛生署人員昨午起在機場向65歲或以上受檢疫者或與長者同住的受檢疫者派發樣本瓶，讓抵港者自行收集深喉唾液樣本，再交回衛生署指定診所。

批指示不清 閱手冊始悉怎用怎還

記者昨於機場等候，見抵港旅客都扣上檢疫用手帶，又手持公文袋，有抵港者向記者展示公文袋內衛生署防疫冊子、檢疫令文件等，至昨午始見零星旅客手持唾液樣本瓶步出出境大堂。

留學英國的大學生吳小姐昨獲派樣本瓶，但向記者稱不清楚樣本瓶用途。她說，入境前有職員向她查詢是否願意接受深喉唾液測試，又查詢有沒有家人可替她交回樣本瓶，並記下其名字、家中人數、出發地等資訊。她稱，職員一直未有向她清楚表明，須交還瓶子到指定地點作檢測，更向記者查詢有關檢測詳情，認為政府人員指示不清晰。

吳小姐及後翻閱衛生署人員派發的「收集深喉唾液樣本病人須知」，方知自己要在起牀後、刷牙漱口或飲食前收集樣本，並按指示放好樣本後，在平日下午1時前送到13個衛生署指定收集點檢測新型冠狀病毒。

家沒溫度計 「為何假設家家有？」

除收集唾液樣本外，亦有抵港者稱政府人員沒說明檢疫安排。美國回港的女生Natalie說，入境前由填寫健康申報表到帶手環，整個過程政府人員都沒向她說明有關家居檢疫的指示，她入境後發現獲發的文件中要求她每日量體溫，才想起家中並沒有溫度計：「為什麼政府會預設人人家中都有溫度計？」她說樂意配合檢疫措施，惟認為相關部門須向檢疫者提供足夠支援及資訊，政府人員指示不清，會再尋求相關部門職員協助。

（抗疫新階段）