14酒店請纓收檢疫者 可供逾千房間 議員倡承包酒店供隔離 免入境者四處游走

姚思榮建議政府「包底」七成入住

酒店業入住率低迷，旅遊界立法會議員姚思榮稱，早前部分酒店擔心接待被隔離者會影響其他客人和酒店形象，但現時入境客已歸零，酒店態度亦有變，昨接獲11間單幢式酒店及3間位於鬧市的單幢賓館主動聯絡，可提供房間讓強制檢疫者入住，料可提供逾千間房，他提議政府為這些酒店「包底」七成入住率，另需商議報價、設施要求、員工培訓等。

姚思榮認為強制檢疫者需自費房租，政府應先清空酒店，派衛生署人員講解和示範，安排民安隊在大堂協助量體溫，政府向入境者提供建議入住酒店名單。一直反對以酒店作隔離用途的酒店工會主席徐考澧稱，若強行以酒店隔離，政府應承包整幢酒店作為臨時檢疫中心，並確保員工有足夠保護配備。

身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒建議政府協調回港者入酒店檢疫，減低社區傳播風險，因他不想回港者離開機場後「無王管」又去會所又去餐廳、游走香港各地，這非常危險，促研究在機場附近設臨時檢疫中心，如利用兩間酒店或亞博展覽廳。民主黨立法會議員黃碧雲稱，回流港人如在家隔離，徒增同住家人感染風險，恐有第二波社區爆發，倡政府承包酒店房間3個月作檢疫。

徐德義：首選在家隔離 酒店亦是選項

食物及衛生局副局長徐德義表示，選擇隔離檢疫地點需考慮風險、牽涉人數等因素，人數較多但風險相對較低適合在家隔離，從外地抵港須強制檢疫者首選是在家隔離，而入住酒店隔離亦是一個選項。

收隔離者酒店 機械人送三餐

黃竹坑的如心南灣海景酒店1月開始接收隔離者，其總經理胡頴怡稱酒店有30層、432間房，現有60間房屬自我隔離戶，全在較低10層，其餘樓層另有100間房是普通客人。胡稱自我隔離戶需先作健康申請、每天探熱、不可離房，每日三餐由機械人送到房門，每周派員執房兩次（見表）。

胡頴怡表示，酒店屬中央製冷系統送風到各房間，房間之間冷氣不互通，房間廁所設抽氣扇，將風抽到機電樓層並排出街外。胡稱現有4至5個月保護裝備存量，惟考慮人手及資源問題，只會同時接待80至120名自我隔離者，無意全幢供隔離。

該酒店的房務員Yuki稱，執房前會要求住客先戴上口罩，她則穿上全套保護裝備，並在門柄、門鎖及房間先噴上消毒噴霧，另不會大力掀動牀單，毛巾及牀上用品會另送到洗衣公司按醫療洗滌指引處理。

明報記者

送餐片段：http://link.mingpao.com/62669.htm

（抗疫新階段）