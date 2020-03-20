負壓房佔用率72%新高 或再削非緊急服務

45抵港者現病徵 家居檢疫25人送院

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨在疫情簡報會稱，前日有45名抵港者出現病徵，由機場送院；另有25人在強制家居檢疫期間出現病徵，通報衛生署後送院。醫管局啓動重大事故控制中心，分流該批患者到14間公立醫院。

截至昨日中午12時，醫管局使用了945張負壓病牀，佔用率達45%；負壓病房則啓用了507間，佔用率為72%，較前日增加4.5個百分點，均創醫管局公開數字以來的新高。庾慧玲指出，醫管局可在短時間內加開100至200張負壓病牀；早前開始改裝病房，料可增加400張負壓病牀，如疫情持續緊張，醫管局不排除再削減非緊急服務。

57歲男患者瑪嘉烈求診用膳

此外，昨有一名57歲男患者初步確診感染新型冠狀病毒，他在本月18日因咳嗽及發燒到瑪嘉烈醫院急症室求診，並在該院餐廳用膳，逗留約20分鐘。瑪嘉烈醫院發言人表示，得悉患者曾到訪醫院餐廳後，已與感染控制組商討，並即時在餐廳進行徹底消毒及清潔，會繼續與餐廳服務供應商聯繫，並監察餐廳職員的健康情况。該院呼籲，有外遊紀錄、發燒及上呼吸道感染徵狀者應避免出外用餐。

（抗疫新階段）