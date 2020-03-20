抵港者驗病毒 長者及與老人同住優先

機場派樣本瓶 需自行送收集處

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，會在機場派發樣本瓶予65歲以上者，或其同住家人為65歲以上人士，相關人等收到樣本瓶後，要在收集日的早上自行採集深喉唾液樣本，並交回衛生署轄下13間指定胸肺科或皮膚科診所。她說，檢疫者不能離開家中，建議可拜託家人或朋友幫忙送到收集處。

張竹君續稱，如樣本檢測呈陽性，會送相關人等入院；如交還樣本3天後無收到任何通知，即樣本檢測結果為陰性，但該人仍須繼續強制檢疫至檢疫期屆滿。張竹君預計，一周內可收集及檢測5000個樣本，會視乎每日收集約1000個樣本的情况，再決定是否增加樣本採集。

檢疫單位使用率44% 少訊中心最快下周啟用

大批外地港人返港，近日增加多宗確診輸入個案。食衛局副局長徐德義表示，現時3個檢疫中心約有1250單位，至昨日9時，使用率為44%。他說，短期內可再增加駿洋邨一幢約400個單位作檢疫用途，元朗八鄉少年警訊中心有88個單位翻新後可使用，而鯉魚門度假村、政府竹篙灣用地增建組合屋單位，預計於4月至7月分階段投入使用，可增加最少1000個單位。民安隊署理高級助理處長（行動）鍾艷接受本報訪問時候表示，八鄉少訊中心的88個檢疫中心單位預計最快下周啟用。

（抗疫新階段）