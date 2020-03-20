報病徵者滯機場 26小時未送院 空間狹小肩貼肩坐 食衛局：檢討縮短流程

本報周二曾報道有抵港者申報病徵後要等近6小時才送院，昨再接獲抵港者投訴，稱在機場禁區等逾1日仍未獲送院。於比利時留學的Alvin，周三下午約6時抵港，申報喉嚨痛後要入院，至昨晚近8時仍在等。等候期間，他要求下才獲提供早餐及午餐，他形容等候空間狹小，最高峰有數十人，被分成4至5人一組「肩搭肩咁坐」，即使大家有戴口罩，仍覺傳染風險很高。

留學生：後悔如實申報 安排引人隱瞞

Alvin表示，昨午本來與精神科醫生預約視像會議問診，但不可能在公共空間見醫生，故已取消預約；被關在密閉空間多時令他精神狀態轉差。他直言很後悔如實報上病徵，亦「不會建議（來港人士）報病徵」，又認為如此安排會嚇到很多人隱瞞身體狀况，造成反效果。

同時，到神根公約國家公幹大半個月的阿D（化名），於周三下午抵港，如實申報有喉部不適後被要求入院檢測，但前日下午3時半時等到昨午6時，逾一天才送院。阿D說，大部分時間無人理，亦無膳食安排，只在晚上提供消化餅。至昨早，阿Ｄ稱有滯留者「頂唔順」提出要求，終獲發茶餐廳早餐，他們擔心脫口罩用餐會受感染，他和其他滯留者輪流進食。

批送院次序無準則 「遲來先上岸」

阿D批評政府安排混亂，「趕晒我哋入羊欄」就不理；安排送院次序無準則，有人「遲來先上岸」，他提到有一名美國抵港女子要送院，等到昨早致電領事館，之後便獲安排送院。

他提到，其實在場的醫護很盡力及友善，有一名負責人員已連續工作逾18小時，但無法照顧所有人。阿D直斥安排不合邏輯，留他們在機場即讓他們播毒，何不安排檢疫中心或讓他們先回家隨傳隨到，以減低公眾風險。

食物及衛生局副局長徐德義在記者會上回應稱，相信有關人士等候時有健康指引，有戴口罩及注意保持手部衛生，「某程度上將風險控制了」。他表示流程時間可縮短「會好一點」，會繼續檢討程序。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨午表示，預視到未來一、兩周，有很多市民從外地回港，正與衛生署及其他部門商討，用北大嶼山醫院或亞洲博覽館設分流站，要仔細探討可行性，包括人手安排、感染控制等（見另稿）。

郭家麒批安排垃圾 應有1.8米防疫距離

衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，檢疫令實施後，抵港人數會增加一段時間，但一至兩星期後，當所有人已經回港，抵港人數將會下跌。

檢疫令實施前有專家建議，將回港者送往指定地點等候測試，本身是醫生的立法會議員郭家麒批評政府對抵港有病徵者的安排是「垃圾」、反應遲鈍，「無理由今日才知道會有大量人回港」；由宣布到實施檢疫令有數天時間，「這幾天（政府）在睡覺？」他說，有病徵者之間應有逾1.8米的防疫距離，在現行安排下，抵港者受感染風險大增，「又累死啲工作人員」，政府對此責無旁貸，促盡快安排其他地方做分流站。

明報記者

（抗疫新階段）