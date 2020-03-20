懷胎16周孕婦染疫 醫局：或會早產

外遊返港發燒 暫未用藥治療

該孕婦懷孕16周，在舊山頂道18號曉峰閣居所接受強制檢疫，她於1月24日至3月16日曾到4個國家，回港當日發燒及流鼻水，目前留醫瑪麗醫院。

心肺負荷大 嚴重感染或致缺氧

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄表示，孕婦免疫力較低，容易感染細菌及病毒，或會比普通人病情嚴重。他又表示，婦女懷孕時心臟及肺部負荷較大，若出現嚴重感染，孕婦或會缺氧。隨着懷孕周期增加，心肺負荷亦會上升，血氧含量有可能因此下跌。

專家：武漢個案未見病毒母傳嬰

他指出，據內地醫生在國際醫學期刊《刺血針》發表的文章，分析武漢9名確診孕婦的情况，她們均成功剖腹產子，來自6名孕婦的羊水、臍帶血、直腸拭子、人奶樣本，都檢測不到冠狀病毒；文章又稱沒證據顯示病毒經母體垂直傳播給胎兒。譚表示為安全計，孕婦分娩後要與胎兒分開，避免交叉感染。

曾參與治療SARS孕婦誕下的嬰兒的資深兒科醫生表示，當時有孕婦在20多周時早產，其後不幸離世；早產嬰兒亦出現呼吸、腸壞死及體重過輕等問題，但最後順利出院。該醫生憶述，印象中沒有SARS嬰兒被證實感染，其後發育及成長亦無大問題，未見本港再有文獻跟進該批嬰兒情况。他續說，曾在醫院門診診治一名幼兒，並得悉其母懷胎時感染SARS，該幼兒當時發育正常。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該名感染孕婦入院時有發燒及輕微流鼻水，婦科醫生已初步檢查，情况穩定，暫未需用藥治療。她說暫無醫學數據顯示孕婦染疫會增加畸胎、小產或傳染胎兒風險，但似乎有可能早產。

治療方面，庾慧玲稱現時用的藥物中，蛋白酶抑制劑及干擾素可用，屬懷孕類別C藥物，即如平衡風險及好處後，有需要可處方予孕婦；利巴韋林則屬懷孕類別Z藥物，即沒足夠數據顯示會對人類胎兒有影響，但有研究顯示動物會有畸胎情况。她說，如孕婦需做手術或分娩，醫護人員會穿著適合的個人防護裝備。

（抗疫新階段）