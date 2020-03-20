客戶多「中環人」 李卓人：用器材前後會洗手

李卓人不時往中環花園道中國工商銀行大廈Pure Fitness健身，他稱健身時多是面對機器，故不太擔心，會繼續前往，但不諱言運動時較難戴口罩。同是Pure Fitness會員的人民力量立法會議員陳志全稱，平日會到中環工商銀行大廈、銅鑼灣等分店健身，但近月較少到健身中心。

公關公司「Number One PR」行政總裁鄭紹康也常到蘭桂坊Pure Fitness，他說沒與確診者在同一日到健身中心，前日有到中心上一對一拳擊班，教練都戴口罩。鄭說強身健體有助抗疫，故會到其他分店，但會更加小心，例如帶拖鞋，在中心內盡量不赤腳。

Pure Fitness昨凌晨向會員發電郵公布有會員確診，提及所有前線員工會戴口罩。但有Pure Fitness會員稱昨到金鐘東昌大廈分店，發現有員工拉下口罩露出鼻。

有會員稱曾見店員拉低口罩露鼻

Pure Fitness多間分店昨晚7時關閉，其中荷李活道分店有外籍女顧客稱，獲通知該分店有人確診會關閉14日，可到IFC繼續上堂或健身。她不太擔心疫情在會所擴散。

（抗疫新階段）