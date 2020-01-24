確診破200 增4宗涉蘭桂坊 兩人曾到Pure Fitness三店 專家籲避往健身室

【明報專訊】外地輸入的新型冠狀病毒疫情未停，本港再有地點連環出現確診，繼一名曾多次到中環蘭桂坊的50歲女子前日確診後，再有4名確診者曾到蘭桂坊。衛生防護中心昨發現再多兩名確診者及一名初步確診者曾到蘭桂坊消遣，其中兩人共酌。同時，兩名昨確診男子曾到蘭桂坊Pure Fitness健身，Pure Fitness要關閉涉事3店兩周，累計6人行蹤與蘭桂坊有關，衛生防護中心將調查感染源頭是否與蘭桂坊有關。中心表示近距離共酌高危，重申應避免聚會；另有專家表示飛沫可落在器材，呼籲市民避免到健身室。
元朗男確診 病發日赴當區警署
本港確診昨破200宗，累計有209宗確診及疑似個案。昨日新增16人確診，介乎19至51歲，大部分曾到英國、美國、意大利等，並首現孕婦確診（另見稿）。另外，元朗分區警署有人確診，患者是35歲男子，居於元朗白沙村，曾於3月6至12日去西班牙，至18日病發，當日曾到元朗分區警署。
6宗涉蘭桂坊確診及初步確診個案中，除了曾到該處消遣、前日確診的50歲女子，衛生防護中心昨公布，前日確診的34歲女子，3月13日也曾與同事到蘭桂坊消遣，該同事昨初步確診。至於前日確診、沒外遊的46歲女子，3月6日亦曾與友人到蘭桂坊兩間酒吧，另曾經按摩。
Pure Fitness 3店關兩周
另外，兩名29歲男子3月中曾到蘭桂坊Pure Fitness，其中第195名患者於2月15至23日曾到日本北海道，距今已逾14天，其同遊朋友亦不適；第199名患者則於3月6至9日到新加坡，3月16日發病。
據Pure Fitness向會員所發通告，有確診者3月11日到中環加州大廈蘭桂坊、3月14日到中環中國工商銀行大廈、3月16日到中環建業榮基中心分店。Pure Fitness昨晚宣布將關閉該3店兩周，其他Pure Fitness及Pure Yoga分店今明兩日關店深層清潔。
張竹君：料酒吧非源頭 對飲高危
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，仍要調查各患者到蘭桂坊的日期及地點。她說市民到酒吧或餐廳通常不戴口罩，亦近距離傾談，相信酒吧不一定是傳播源頭，而是到酒吧消遣的社交活動致傳播病毒，屬高危活動，重申市民應避免聚會。
蘭桂坊協會總監張素媚表示，已向衛生署查詢確診者曾到哪些酒吧，但仍沒消息，冀衛生署盡快交代，以加強消毒。至於會否考慮短暫關閉蘭桂坊，她說公眾及員工安全重要，但亦沒可能停擺，「始終要生存」，強調會加強消毒及防疫。她說不少酒吧及餐廳早已加強防疫，包括將桌子分開些，避免食客太密集。
加強防疫不停業 蘭桂坊：始終要生存
中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫不需關閉蘭桂坊，衛生署應先追蹤、了解患者曾到之處及接觸的人，現亦可能是人傳人；除非源頭不明，才有可能呼籲蘭桂坊短暫關閉。他呼籲市民避免到酒吧及食肆聚會，形容屬高危活動，因食客不戴口罩，「一有人帶病毒，就可能傳染很多人，同打邊爐（群組）無分別」。
許樹昌：飛沫可沾器材
張竹君建議涉事健身室徹底清潔，因設施可能殘留使用者的分泌物，並呼籲市民使用健身室共用器材及設施前後要清潔。許樹昌說一般健身者不戴口罩，如有患者帶病毒，並用跑步機或舉重設施又咳嗽，飛沫會落到儀器，其他人再觸摸設施並摸眼鼻，便可能染病。他呼籲市民避免到健身室，如要健身，應戴外科口罩，健身室亦要加強清潔。
昨日數宗初步確診中，包括任職公務員的54歲男子。規劃署稱他在北角政府合署15樓工作，最後上班日為3月4日，其後休假。中心資料顯示，他曾赴美國三藩市。稅務局亦表示一名在該局28樓工作的職員，因妻子昨確診在醫院檢查；另有一名13樓工作的職員本月16日由馬來西亞回港，同機有確診者，正等候檢測結果。
據悉，前日確診、居馬鞍山新港城的34歲女子曾出席婚宴，並有兩名同赴該婚宴的人昨初步確診。
明報記者
（抗疫新階段）
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