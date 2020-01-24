確診破200 增4宗涉蘭桂坊 兩人曾到Pure Fitness三店 專家籲避往健身室

元朗男確診 病發日赴當區警署

本港確診昨破200宗，累計有209宗確診及疑似個案。昨日新增16人確診，介乎19至51歲，大部分曾到英國、美國、意大利等，並首現孕婦確診（另見稿）。另外，元朗分區警署有人確診，患者是35歲男子，居於元朗白沙村，曾於3月6至12日去西班牙，至18日病發，當日曾到元朗分區警署。

6宗涉蘭桂坊確診及初步確診個案中，除了曾到該處消遣、前日確診的50歲女子，衛生防護中心昨公布，前日確診的34歲女子，3月13日也曾與同事到蘭桂坊消遣，該同事昨初步確診。至於前日確診、沒外遊的46歲女子，3月6日亦曾與友人到蘭桂坊兩間酒吧，另曾經按摩。

Pure Fitness 3店關兩周

另外，兩名29歲男子3月中曾到蘭桂坊Pure Fitness，其中第195名患者於2月15至23日曾到日本北海道，距今已逾14天，其同遊朋友亦不適；第199名患者則於3月6至9日到新加坡，3月16日發病。

據Pure Fitness向會員所發通告，有確診者3月11日到中環加州大廈蘭桂坊、3月14日到中環中國工商銀行大廈、3月16日到中環建業榮基中心分店。Pure Fitness昨晚宣布將關閉該3店兩周，其他Pure Fitness及Pure Yoga分店今明兩日關店深層清潔。

張竹君：料酒吧非源頭 對飲高危

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，仍要調查各患者到蘭桂坊的日期及地點。她說市民到酒吧或餐廳通常不戴口罩，亦近距離傾談，相信酒吧不一定是傳播源頭，而是到酒吧消遣的社交活動致傳播病毒，屬高危活動，重申市民應避免聚會。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，已向衛生署查詢確診者曾到哪些酒吧，但仍沒消息，冀衛生署盡快交代，以加強消毒。至於會否考慮短暫關閉蘭桂坊，她說公眾及員工安全重要，但亦沒可能停擺，「始終要生存」，強調會加強消毒及防疫。她說不少酒吧及餐廳早已加強防疫，包括將桌子分開些，避免食客太密集。

加強防疫不停業 蘭桂坊：始終要生存

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，暫不需關閉蘭桂坊，衛生署應先追蹤、了解患者曾到之處及接觸的人，現亦可能是人傳人；除非源頭不明，才有可能呼籲蘭桂坊短暫關閉。他呼籲市民避免到酒吧及食肆聚會，形容屬高危活動，因食客不戴口罩，「一有人帶病毒，就可能傳染很多人，同打邊爐（群組）無分別」。

許樹昌：飛沫可沾器材

張竹君建議涉事健身室徹底清潔，因設施可能殘留使用者的分泌物，並呼籲市民使用健身室共用器材及設施前後要清潔。許樹昌說一般健身者不戴口罩，如有患者帶病毒，並用跑步機或舉重設施又咳嗽，飛沫會落到儀器，其他人再觸摸設施並摸眼鼻，便可能染病。他呼籲市民避免到健身室，如要健身，應戴外科口罩，健身室亦要加強清潔。

昨日數宗初步確診中，包括任職公務員的54歲男子。規劃署稱他在北角政府合署15樓工作，最後上班日為3月4日，其後休假。中心資料顯示，他曾赴美國三藩市。稅務局亦表示一名在該局28樓工作的職員，因妻子昨確診在醫院檢查；另有一名13樓工作的職員本月16日由馬來西亞回港，同機有確診者，正等候檢測結果。

據悉，前日確診、居馬鞍山新港城的34歲女子曾出席婚宴，並有兩名同赴該婚宴的人昨初步確診。

明報記者

（抗疫新階段）

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