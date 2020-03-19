上次包機隨隊產科醫生：滯鄂孕婦無產檢 見健步如飛鬆口氣

醫管局共派9名境外緊急行動醫療隊隊員參與湖北接載港人行動。該隊一般由急症室醫生及護士組成，上次包機上有孕婦，醫療隊首次有婦產科醫生加入。

廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪表示，包機上13名孕婦，有4名屬「晚孕期」，故需做好機上緊急接生的準備。他坦言「機上沒有一個位置適合生產」，只能選在機門前較寬敞的空間。不過，緊急接生等情况最後沒有發生。劉說，多名產婦滯留湖北時因害怕到醫院會受感染，故沒有產檢，「這是很大的風險」。劉憶述，孕婦「晚孕期的都健步如飛」，始鬆一口氣。

律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中憶述，當日凌晨4時起牀乘飛機到武漢，翌日凌晨1時才回到醫院；因不想浪費防護裝備，逾20小時不吃不喝，「對體力很大挑戰」，當包機抵港後，乘客向他們一一道謝，蕭粵中感到值得。

瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興隨3月5日第二班包機回港，機上一人後來確診染疫，被問到會否擔心，他說「大部分在香港的確診個案都是我們（急症室醫護）找出來」，稱平日工作已接觸潛在個案，做好個人防感染控制便可。

（抗疫新階段）