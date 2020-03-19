屢帶隊接港人 傳升保安局長 曾國衞：半點都無諗過

入境處俗稱「救人隊」的協助在外香港居民小組原定編制26人，近期疫情爆發求助大增，處方調動人手，截至周一（16日）已有約540人到小組增緩。

赴日本及武漢支援的入境事務主任曹文懿表示，處理武漢第二班包機最具挑戰，因同時有13名孕婦，多人已懷孕逾30周，最長36周。她說，隨行醫生及機組人員亦緊張，要安排孕婦坐近人員以便隔數分鐘檢查一次。曹下周二又赴武漢，被問多次出動會否怕感染，她說不特別擔心，因署方及衛生署提供訓練，教如何穿保護衣、防疫措施等。

稱早擔心傳言 與李家超說好分工

日本及武漢的救人行動都由曾國衞帶領，事後外界有傳他為升任局長一職「考牌」。他周二（17日）接受訪問回應稱，「半點都無諗過」，「只希望我還在入境處的這段時間，帶領好部門」。他說，出發到日本前已擔心會有這類傳言，故已和保安局長李家超說好分工，他負責指揮行動，副局長區志光則負責面對傳媒，「我盡量不講（回答傳媒），免得有此情况」。

另外，截至周一仍有11名港人留醫日本。早前在日本探望留醫港人的總入境事務助理員梁蓮碧表示，曾有男病人希望服中藥，要即時致電在港親友送藥，交由入境處人員帶到日本，過程花近一周，最終成功交到他手上而令他安心。

（抗疫新階段）