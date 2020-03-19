檢疫期滿 太太將臨盆 陳先生：最想打邊爐慶祝

陳先生說，太太預產期為下周四，期望可順利產下兒子。他昨接受訪問時憶述，滯留湖北時十分焦慮︰既不敢送太太到當地醫院產檢，又擔心太太要在當地產子，既沒醫保，又要為當地出世的嬰兒申請香港人身分。

上月初港府安排專車到孝感，接載陳家到武漢機場乘包機返港，懷胎36周的陳太為機上孕期最長的孕婦。陳先生說，太太獲醫護特別關注，在登機閘口和機上均獲特別安排於前排，正對着醫護；下機時，更有升降機予孕婦們使用，避免落樓梯時跌倒。

隔離期間 政府安排送院產檢

陳家其後送到駿洋邨接受14天強制檢疫，久未產檢的太太，翌日獲政府安排小巴，連同數名孕婦一同載往醫院，再由穿上全套保護裝備的醫護人員檢查。陳先生一家三口於今日凌晨離開駿洋邨，既期望太太於下周順利產子，亦希望重獲自由後，好好吃一頓「廣東菜」，尤其想和家人一同打邊爐。

他憶述，滯留湖北期間心情壓抑，回港後「安心好多」。首批湖北返港人的400多人中，暫只有一人確診，陳先生認為，接回湖北港人並沒有如想像中高風險，希望港府可加快接更多港人回家，以免港人於當地擔驚受怕，久受煎熬。

明報記者 鍾妍

（抗疫新階段）