隔離設施半滿 駿洋邨研增400伙檢疫 周二4班機接700滯鄂港人

入境處長曾國衞表示，下周至少派出4班包機，預計接載約700港人回港。他說，是次行動主要接載滯留孝感、咸寧、黃石市的港人，車程距武漢約兩小時，路上遇事故的風險會提升，接載人數約為700人，比本月初行動的460多人更多，難度更高，港府會與當地政府緊密聯繫，應付突發情况。

上月湖北返港469人

今明完成檢疫 騰空單位

現有檢疫中心共有1200多個單位，上月469名湖北返港者於今、明兩日完成檢疫並離開駿洋邨，騰空部分單位。衛生防護中心總監黃加慶昨表示，現時檢疫中心使用率約為50%，會預留給感染風險較高者入住，包括確診者的密切接觸者。今凌晨起，除內地入香港者均須接受強制檢疫，黃加慶稱，每日有數以萬計的人到港，檢疫中心不足容納，只能「退而求其次」要求他們在家居檢疫。

食衛局長陳肇始昨回應立法會議員質詢時透露，正積極於駿洋邨增加更多單位作檢疫用途，料可額外提供近400個單位，亦預計元朗八鄉的少年警訊永久活動中心88個經翻修單位可於短期內使用。食衛局亦正在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和位於竹篙灣的政府土地，透過組裝合成建築方法增建合共至少1000個單位，預計於3至7月份分階段完成及投入使用。

2萬人家居檢疫 社署支援

華員會：人手勉強可以

現時有逾2萬人在家居或酒店強制檢疫，社署11個分區的綜合服務中心提供支援。對於檢疫人數將增加，華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，仍在觀望，未能預計人手需求。他稱，現時社工主要支援家居檢疫，社工要親身跟進檢疫人士需求，如採購、送物資等，只有個別分區有包車處理，形容現時人手「勉強可以」，如個案大增未知政府如何應付。

明報記者

（抗疫新階段）