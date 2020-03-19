港生遇封城 滯留意國西班牙

城市大學四年級生楊同學正在意大利北部城市博洛尼亞（Bologna）當交換生。她說上周意國宣布部分地區封城時，曾打算提早回港，但未及訂機票，封城範圍就擴至全國。上月尾疫情開始在意國蔓延時，城大曾聯絡她，准她回港後在城大繼續本學期學業，但她說學期已過一半，擔心回港難跟上進度，且當地大學已安排網上學習，故決定留下。城大有職員與她以WhatsApp保持聯絡，了解其近况。

滯意港生稱食物足 只缺口罩

楊說，上周部分地區開始封城時，曾有短暫搶購潮，現時超市食品供應穩定，但她只得10多個口罩，家人為她寄來的口罩仍未送達，為節省口罩，她一周只到超市一次，其餘時間留在寓所，有時到前園曬太陽打發時間。她說，當地所有人外出要帶同申報表說明出行原因，而街上有警員檢查途人的申報表。

另外，教育大學三年級生黃同學正在西班牙萊里達（Lleida）交流，她說當地人習慣隨地吐痰，咳嗽不掩口，早前因擔心疫情，以1萬多元買機票，原定周一（16日）回港，但當地上周六（14日）起全國封城，其航班亦取消。封城前她曾向教大求助，校方回覆稱會聯絡當地大學了解支援交換生的措施，叮囑她注意衛生。

黃說，上月歐洲疫情尚未發爆，她到馬德里及巴塞羅那旅遊時，當地途人經過她身邊時會掩着口鼻，加上曾聽聞歐洲有人因戴口罩而被打，她為免遭歧視，不敢戴口罩。她說現時疫情嚴重，出外一定戴口罩，「唔戴仲驚過畀人打」。

教大回覆查詢稱，知悉大部分在海外交流的學生去留意向，將與他們保持聯繫。城大稱已成立緊急專責小組與參與交流計劃的學生保持聯絡。理大表示現有200多名學生在海外交流，建議他們提早返港或所屬國家。港大、中大、科大、浸大、嶺大都建議海外學生考慮提早回港。

明報記者

（抗疫新階段）