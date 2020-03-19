海外入境者今起戴電子手帶檢疫 林正財：研租酒店供隔離 衛署：未必可行

政府昨刊憲訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，為期3個月，所有從中國以外所有地區入境者須接受14日強制檢疫，例如居家隔離，違者最高可罰款2.5萬元及監禁6個月。規例下部分人獲豁免，包括機組人員、貨船船員、須履行與政府相關運作的政府官員等。

機場派唾液樣本樽作病毒篩查

除了從台灣及澳門出發的航班，今明兩日共有逾160班航班抵港，以每班機約100至150人入境計，每日將有約萬人抵港。衛生防護中心總監黃加慶昨稱，今起試行在機場向無病徵的抵港者派發樣本樽，讓他們自行回家收集深喉唾液樣本，以作病毒檢測篩查，但因每日抵港人數以萬計，不論人手或實驗室都不可能化驗所有樣本，初步擬今日收集數十個樣本，日後視乎陽性比率再決定。陳肇始昨晚在機場說，會考慮是否有需要在北大嶼山醫院或亞洲博覽館設立分流站，細節尚待探討。

備2萬手帶 檢疫者自行啟動

政府資訊科技總監林偉喬稱，已預留2萬條電子監督手帶派發，手帶要配合流動應用程式使用，當接受檢疫者抵達檢疫地點（如家居或酒店），須用手機掃描二維碼（QR code）啟動程式，程式會經Wi-Fi及藍牙發出信號，再由電腦分析信號强弱變化，以判斷接受檢疫者有否偏離檢疫地點，若有，便會發出警示，通知衛生署及警方跟進。

另外，行政會議成員林正財昨在電台節目稱，政府正研究以酒店作檢疫。不過黃加慶說，疫情初期政府曾聯絡酒店作檢疫設施，而酒店設施需符合感染控制最低標準，但酒店界反應不積極，未必可行。

華大酒店：政府整幢租可考慮

本報昨致電10間酒店查詢，表明希望入住該酒店作強制檢疫，有6間表示不接受訂房，當中兩間表示酒店使用中央空調及抽氣系統，無法接受訂單；餘下4間酒店接受訂單的酒店，房價則由280至550元不等。

本報向發展商查詢，有否與政府商討出租旗下酒店作隔離檢疫，恒地（0012）表明不作評論，其餘長實（1113）、新地（0016）及新世界（0017）則至截稿前無回覆。在港擁有多間酒店的華大酒店（0201）主席鄭啟文稱，若政府租用整幢酒店，並安排醫護人員負責照顧隔離者，他會考慮。

明報記者

（抗疫新階段）