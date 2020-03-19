Y型公屋天台高低牆 糞渠口設計有別

目前全港有逾200幢Y型公屋大廈，主要在1980年代及90年代初興建。本報昨到曾有確診個案、屬Y2型的將軍澳寶林邨及Y3型的藍田興田邨觀察，發現寶林邨天台有高低圍牆，但天台排氣管則非與亨泰樓一樣直接設於圍牆邊，而是設於高層室內。至於興田邨排氣管則設於天台上，但不見有高低圍牆。與富亨邨同屬Y4型設計的小西灣邨亦有高低圍牆，但天台排氣管方向是在最高層位置，氣流非向高空噴出。

前官員：風險難一概而論

議員：糞渠規定44年沒檢討

房屋署前副署長馮宜萱回覆本報稱，早期的Y型公屋最高一層原設空中花園供休憩，故設圍牆，而各Y型公屋天台設計亦因應氣流影響而不同，主要考慮風力、風速影響等因素，因此有高低圍牆的設計。她稱，由於每個公屋地盤都有不同的地理環境，難一概而論亨泰樓的「擾流效應」風險，會否同樣出現在其他同類樓宇。

建測規園界立法會議員謝偉銓說，目前《建築物條例》中，有關糞渠氣喉排氣口高於屋頂最少1米的規定，早於1976年制訂，距今44年未檢討，認為現時無論從人口、樓宇密度、高度及間距都有很大轉變，促政府檢討條例。他稱房署應檢視現有Y型公屋的喉管及天台排氣管狀况，可先從有確診個案的大廈着手。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，糞便含病毒量少，但糞便量大，冲廁時會有霧化，產生的氣霧由氣喉排出，並有可能累積在氣喉附近，不能排除在特殊風向下，氣霧會被吹到樓下窗戶，故他認為有需要研究將現有《建築物條例》要求氣喉高於天台地面1米，改為高於天台層最少2至3米。

（抗疫新階段）