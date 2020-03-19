美研究：新冠病毒於氣霧可活3小時 留塑膠3日不鏽鋼2日

明報記者

美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）、疾病控制與預防中心（CDC）與當地兩所大學合作，早前測試新冠病毒及SARS病毒在霧化程序、塑膠、不鏽鋼、銅、紙板表面的存活、數量和衰減情况，並於周二（17日）於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表研究報告。

研究發現，兩種病毒均於塑膠表面存活時間最長，研究人員於72小時後仍可在塑膠表面檢測到新冠病毒，其半衰期中位數約6.8小時，SARS病毒的半衰期中位數更逾7.5小時；至於不鏽鋼表面，新冠病毒可存活長達48小時，半衰期中位數約5.6小時。研究亦發現新冠病毒在紙板表面存活不足24小時，於銅表面則不足4小時。

團隊又利用儀器噴出5微米或更小的液體顆粒，模擬霧化程序下病毒的存活情况，結果顯示新冠病毒存活達3小時，半衰期中位數為1小時6分鐘。

病毒隨氣霧留空中半小時

專家：病毒數量低 籲勿恐慌

《紐約時報》引述參與研究的弗吉尼亞理工霧化病毒傳播專家馬爾（Linsey Marr）稱，在6呎高位置的氣霧，34分鐘後才落到地上，病毒停留空中約半小時，附近的人有受感染風險；醫護人員在處理病人時的霧化環境下，不能只靠外科口罩，須用更高級的口罩和防護裝束。不過，馬爾稱公眾毋須過分恐慌，因隔一段距離後，空氣中的病毒數量非常低，並非身處病人附近的人不易受感染。

專家：醫護霧化環境不能靠口罩

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，雖然氣霧會沉澱、稀釋及有半衰期，但若空氣流通，傳播風險不大，現時不清楚接觸到多少劑量的病毒才會受感染，所以市民應保持警覺，相信戴上口罩能有效降低感染風險。

港醫生：反映密閉空間風險高

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，研究反映身處密閉空間的風險高，若有患者在巴士打噴嚏，其病毒粒子可在車廂懸浮及依附在車廂內的塑膠或不鏽鋼上，若在港鐵車廂打噴嚏，車廂內氣流或帶動病毒粒子到10至30米外，提醒市民切記戴口罩，保障自己及防止噴出飛沫。他又說，當市民在一個新環境時，應視所有觸摸到的物件皆已受污染，觸摸後應清潔雙手。

（抗疫新階段）