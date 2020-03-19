一個案曾屢訪蘭桂坊 專家料涉回流潮

本港累計193宗個案，包括1宗疑似個案。昨新增25名患者年齡介乎12至64歲，22人有外遊史（見表），其中多人曾訪歐洲，其餘包括泰國、埃及、日本等。當中一名55歲男子3月4日至14日參加新華旅遊西歐團，同團共有32團友及1名領隊。

空手道港將染疫 兩例病發前曾赴聚會

其中兩人病發前參與群聚活動，包括一名2月至3月曾赴德國、西班牙等地的34歲男子，他回港後於3月16日發燒，病發前兩日去聚會、派對及飯敘。另一27歲男子3月12日至14日赴倫敦，15日晚到沙田萬怡酒店參與婚禮，有20席，兩日後發燒。

確診者亦包括28歲空手道港隊代表李振豪（詳見B12），他2月19日至3月14日赴法國及奧地利訓練，3月15日發病，成為本港首名染疫運動員；一名24歲染病女子為《南華早報》Young Post自由工作者，2月27日至3月8日曾赴倫敦。

生意只及去年一成 蘭桂坊籲政府援助

昨日確診、任職加拿大國際學校的50歲女文員沒外遊史，潛伏期內多次到蘭桂坊「飲嘢」，當局正追蹤密切接觸者。蘭桂坊協會總監張素媚說，有酒吧生意跌至去年同期一成，憂今次確診個案會進一步打擊蘭桂坊生意，呼籲政府對飲食業增加援助。

衛生防護中心總監黃加慶表示，近期大部分確診個案為外地輸入個案並有外遊史，隨着留學生及市民返港，料未來一至兩周確診個案會多。

許樹昌：不明個案續增 隔離或再無意思

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超估計，近日部分沒外遊的確診者或與外國港人回流潮有關，包括曾到蘭桂坊消遣的個案，促請政府考慮將回港者安置在酒店檢疫。他說英國等地較少人戴口罩，年輕人多社交活動，故近期回港的留學生染病風險高，即使家居檢疫，仍可能將病毒帶給家人，進而散播到社區，恐造成第二波本地社區爆發。

昨有患者無外遊史，中大呼吸系統科講座教授許樹昌說要追蹤個案接觸者有否確診病人，如找不到源頭，代表社區有傳播鏈，一旦社區愈來愈多源頭不明的本地個案，就反映香港圍堵政策失效，屆時「可能再隔離患者都無意思」。

（抗疫新階段）