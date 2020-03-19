25確診單日新高 何栢良促封關 憂病牀爆滿需棄「圍堵」 許樹昌：輕症者或家居治療

明報記者

留學生、在外港人紛紛湧回香港暫避疫情，今日起全球各地抵港者均要接受14日強制家居隔離。據了解，今明兩日分別有78和84班航班抵港，估計每日有1.1萬至1.2萬人抵港。回港人流急增，衛生防護中心昨公布新增25宗確診個案，創單日新高，累計193宗，當中約70%是由歐洲回港。

今明各萬人抵港 涉162航班

許：若某地抵港者多例 應禁該區

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨說，已有超過40個國家或地區拒絕非居民入境，本港應跟隨，與全球聯防聯控。政府專家顧問團成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，衛生署將抽檢抵港者是否帶病毒，若抽檢發現某地區抵港者樣本陽性比例高達5%至10%，港府應考慮「行多步」禁該地區外國人入境，從該地區抵港的港人亦要入檢疫中心。

林正財：若刻意來港求醫 或禁入境

行政會議成員林正財昨亦稱，繼湖北和日本鑽石公主號輸入個案，本港正面對第三波來自海外的輸入個案，預計這波規模將最大，指若政府發現有人刻意來港求醫，可能禁止外國人入境，但暫未見，仍在觀察。

防護中心：設施不足應付萬計人流

陳肇始研亞博館分流檢疫抵港者

衛生防護中心總監黃加慶預期，未來一兩周每日達萬人回港，機場檢疫數字將很龐大，返港者入檢疫中心為最理想做法，但香港設施不足應付以萬計人流，家居檢疫屬「退而求其次」。被問應否禁止非香港居民入境，食衛局長陳肇始稱已對各國抵港者設強制檢疫，又會研究於亞博館分流檢疫抵港者；黃加慶相信強制檢疫能限制非港人來港。

昨有32名抵港者不適從機場送院隔離，連同28名從檢疫營等地方轉介至公立醫院的病人，總數達60人。醫管局總行政經理庾慧玲稱，近兩日的呈報個案數目遠超過往數周，擔心隔離病人數目續升，令隔離牀使用率高企，將繼續留意情况。

各公院共有200多張深切治療部病牀，何栢良稱目前僅54張牀有負壓設施，最多可增至142張；以前日一天新增10宗個案計算，兩周增140宗，透過家庭和社區傳播下1人傳染兩人計算，兩周便可增420宗個案，若當中有20%病人需入ICU，擔心負壓ICU隔離病牀將不足應付，形容公立醫院「岌岌可危」。

醫局：隔離病牀已六成滿高水平

公院醫生：ICU病牀佔用率80%

許樹昌稱，一旦社區大爆發致公院隔離病牀爆滿，就要考慮將無肺炎個案留家治療，只將嚴重個案收入醫院，「但只要未到這情况都應該努力圍堵病毒，避免病毒流入社區」。他說，目前每分鐘要供氧逾5公升的病人就會送入ICU；若公院ICU病牀爆滿，就要考慮只將須插喉的病人放入ICU。

庾慧玲稱，公院隔離病牀已六成滿屬高水平，醫管局會密切與食衛局及衛生署關注防疫策略是否要變，若要繼續圍堵，要考慮疑似個案是否要用其他方法處理。

一名公立醫院深切治療部醫生稱，目前ICU病牀佔用率約80%，以至今只有10多名確診者入住、每人住7至13日的經驗看，目前病牀仍足夠，一旦重症者突然急增，就可能要考慮在普通負壓隔離病房加設呼吸機等儀器，處理需深切治療服務個案。

另本港出現第三宗鑽石公主號確診者返港後再現陽性個案，57歲確診男乘客在日本病毒測試確定為陰性，返港後求診X光檢查發現肺片異常，化驗結果顯示對病毒呈「弱陽性」，正留醫威院進一步化驗。

（抗疫新階段）

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