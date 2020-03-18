失業率3.7％ 9年新高 未完全反映疫情 學者料年中破4％

統計處昨表示，去年12月至今年2月失業人數達13.41萬，按月增1.18萬，期內總就業人數為376.88萬，按年跌幅擴大至2.5%，是自亞洲金融風暴以來最大跌幅。至於最新就業不足率升至1.5%，是自2014年12月來5年新高，就業不足人數升至5.91萬，按月增1.18萬。

零售住宿膳食業6.1％ 月增0.9點

「零售、住宿及膳食服務業」失業率急升至6.1%，按月增加0.9個百分點，就業不足率升至2.5%，均是約10年新高。若分項比較，零售業及餐飲服務業失業率分別達5.2%及7.5%，較上月4.8%及6.1%上升。包括酒店、賓館、旅舍等在內的住宿服務業，最新失業率3.7%，與上月相同。

勞工及福利局長羅致光說，疫情令訪港旅遊業陷入停頓，並對消費相關活動打擊沉重，令勞工市場急劇惡化，其中餐飲服務業尤為嚴峻。他稱勞工市場短期內將面對更大壓力，確實影響將視乎疫情全球大流行的持續時間及嚴重程度。

航運進出口料成下一波重災區

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱，最新失業率未完全反映疫情影響，料兩三個月後攀升至4%以上，視乎疫情夏天前能否緩和。他說，除旅遊、零售、餐飲業外，受多國實施不同封關措施，所有經濟活動、商業服務、貨品生產亦受影響，預料航運、進出口、物流業界將成為下一波受挫行業，相關失業率將升。星展香港經濟研究部經濟師謝家曦預計，本港上半年失業率將升至近5%。

工會：放無薪假未在失業率反映

飲食業職工總會主席郭宏興說，疫情下逾半酒樓要求員工放無薪假，有酒樓延長停業至4月，亦有食肆縮短營業時間，但因放無薪假不反映在失業率內，恐實際情况比數字反映的更差。

百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠說，約七成至八成零售商戶要求員工放無薪假，其中奢侈品商舖最受影響，部分更暫停營業，呼籲業主減租助業界渡過難關。

另外，政府昨公布防疫抗疫基金下向運輸業界預留的14億元補貼，非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車等合資格車主需於5月31日或之前提交登記表格，運輸署將於一個月內以自動轉帳發放補貼，料惠及約13萬輛商用車的車主。

明報記者

（抗疫新階段）