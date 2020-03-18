深喉唾液假陰性達42% 中大醫學院倡同時驗糞

單驗深喉唾液或「走漏病人」

中文大學醫學院分析來自威爾斯親王醫院和聯合醫院共14名確診者的339個樣本，包括痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便，發現全部呼吸道和糞便樣本都驗出病毒。痰病毒量最高，中位數為每毫升320萬個病毒，較深喉唾液樣本的1萬個高出逾300倍，糞便樣本亦相若，有1.2萬個。3名病人（20%）在留院後期，即使痰和深喉唾液樣本不再驗出病毒，其後1、2日內糞便仍能驗出病毒。

病毒量高300倍 研究：驗痰最佳

研究亦發現驗深喉唾液假陰性率達42%。中大內科及藥物治療學系系主任許樹昌解釋，可能因病人不懂得吐深喉唾液，如為緊密接觸者或高危地區回港者化驗，建議同時驗糞便輔助，有助找到更多無病徵患者。中大微生物學系系主任陳基湘認為，結果反映化驗痰最有可能驗出病毒，現採取的深喉唾液樣本化驗有局限性或「走漏病人」，若同時化驗深喉唾液和糞便或將假陰性率減至約20%。

陳基湘表示，部分較嚴重的患者發病兩周後，痰仍驗出病毒；驗出陽性的糞便樣本則介乎病人發病後6日至24日，礙於病人入院後才參加研究，不知病發首6日糞便是否帶病毒。至於研究發現僅29%患者血液帶病毒，另無病人的尿液驗出病毒，陳認為反映新型冠狀病毒入血情况少，主要破壞呼吸道系統並借人體腸道繁殖，由於腸道內與呼吸系統內病毒在差不多時間消失，相信出院後病人藉糞便傳播的風險很低。

憂觸碰洗手間物件傳播 研驗糞偵測隱形病患

陳基湘表示，研究結果令人擔憂新型冠狀病毒有可能經間接接觸傳播，例如觸碰患者在洗手間碰過的物件後感染；中大醫學院院長陳家亮提醒，需要照顧長者和需處理食物者，必須保持手部衛生。陳家亮稱，學院正與衛生署商討為檢疫中心的緊密接觸者驗糞便及深喉唾液，驗證糞便能否偵測無病徵的感染者，望首階段為100人檢測。

醫局：腹瀉確診者驗糞 沿用深喉唾液

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨回應，目前會為有腹瀉的確診者驗糞便，如呈陽性需要有2個糞便樣本呈陰性才能出院。至於加強監測計劃化驗，庾說會聽專家意見，目前沿用深喉唾液。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，衛生署化驗所及香港大學會為所有確診者做病毒基因排序，現時未有結果。

（抗疫新階段）