袁國勇師徒：國人陋習是病毒之源 指華南海鮮市場為初期擴散點 「美國傳入」說法自欺欺人

袁國勇及龍振邦在本報以「大流行源起武漢 十七年教訓盡忘」為題撰文。文中提到，世衛由2015年開始避免用人命、地名、動物、食物、文化、職業等為疾病命名，故是次以 「年份」為此病冠名以茲識別，稱此病為「冠狀病毒感染-19（COVID-19）」。國際病毒分類委員會以病毒基因排序為命名標準，稱之為「沙士冠狀病毒 2.0（SARS-CoV-2）」。

武漢肺炎一詞「通俗易明，方便溝通」

文中指，社會上就此疫的命名爭議甚多；科學研討或學術交流，必須用官方名字 COVID-19稱此病或 SARS-CoV-2稱呼病毒；而市民日常溝通及媒體用語，則可以武漢冠狀病毒或武漢肺炎稱之， 「通俗易明，方便溝通」。

文中稱，2003年SARS時曾於果子狸身上找到冠狀病毒，其後中國一度禁絕野生動物交易，惟17年後，野味市場愈來愈猖狂；批評中國人完全忘記SARS教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，「明目張膽售之烹之吃之，令人側目」。

批忘記SARS教訓 稱病毒源自美國無根據

對於有言論聲稱病毒源自美國，文中批評這說法「毫無實證」。袁國勇及龍振邦認為，SARS後沒關閉所有野味市場乃大錯。文章認為武漢新冠狀病毒是「中國人劣質文化之產物」，為滿足各種慾望而繼續食野味，直指「中國人陋習劣根才是病毒之源」 ；稱以此態度，十多年後再出現「沙士3.0」。

（抗疫新階段）

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