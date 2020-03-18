醫護非強檢地區回港也要隔離 工會批混亂

外遊回港檢疫以年假抵消

醫管局上周發內部通訊，稱所有海外培訓已因應疫情而暫停，員工若於3月14日後離港而回港後須接受檢疫，除必要或與工作相關行程，14日檢疫期須以年假抵消，若年假不足14日就要放無薪假。另有港島東醫護人員前日收到該聯網的電郵，稱若於非強制檢疫地區回港，需轉為14天非臨牀工作，其間要避免與同事一同進餐等。

醫管局員工陣線發現，新界東聯網個別部門要求從非指定檢疫地區返港的同事都須自我隔離14日，陣線批評局方指示不一、行政混亂，又要求醫管局交代如何安排於臨牀工作的前線員工做非臨牀工作。

公共醫療醫生協會稱，理解外地回港後需自我隔離等措施，但批評局方一直忽略醫護要求在隔離病房工作後要有14天觀察期的訴求，批評「局方對同事嚴苛，對自己卻寬鬆」。

醫局：應延遲非必要外遊

醫管局回覆查詢時，承認防疫快訊內的內容，又建議員工應依從衛生防護中心呼籲，延遲非必要的外遊計劃。對於曾外遊員工是否要轉作非臨牀職務，醫管局稱正部署海外回港員工的檢疫及工作安排，包括安排非臨牀工作或暫時休假。

（抗疫新階段）