林鄭：4．20全面復課沒甚可能 或分批 中學校長會：期望教局早少少決定

校長會促教局先訂復課指引

教育局前日與學校議會、校長代表開會。中學校長會副主席連鎮邦稱，會上對4月20日是否復課沒定案，視乎專家意見、口罩等防疫物資供應，倘復課，分階段較理想。資助小學校長會名譽主席張勇邦早前建議小學分階段、分兩至三批復課。連鎮邦稱，中學校長會正收集各校意見，主流想法是由高中開始復課，之後才到初中；亦有個別中學認為可中一至中五一次過復課。連鎮邦說期望教育局「早少少決定」，3月底公布安排，並就復課擬定指引，「例如師生校內戴口罩安排，或萬一有人染疫如何處理？局方應有統一指引讓學校跟從」。

林鄭：懲署改裝生產線 增小童口罩量

林鄭月娥昨稱即使分階段復課，亦會先由高年級開始，年幼學童未來一兩個月復課可能很微。她稱小童口罩市面供應緊絀，會多管齊下增加供應，包括懲教署會改裝其中一條半自動口罩生產線，引入一些新機器等，另物流署購入一批小童口罩交學校，亦會要求參加政府資助計劃的本地生產商生產小童口罩。教育局亦會直接聯絡一些內地生產商，以增加小童口罩供應。她又說，研發生產可重用口罩有些進展，希望下月公布如何分發，當中包括兒童版。

另外，政府提出撥款約9億元，把2019/20學年每名學生津貼額由2,500元增至3,500元，有關津貼已由2月底開始存入家長銀行戶口。教育局較早前宣布會向全港開辦全面正規課程的學校及幼稚園發放一筆特別津貼，將於3月陸續發放，津貼額由1萬元至2.5萬元不等。

（抗疫新階段）