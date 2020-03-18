兩疫戶廁所及天台糞渠排氣口驗出病毒 亨泰樓天台圍牆高低不一 或致擾流

民主黨立法會議員黃碧雲認為，房屋署及屋宇署當務之急是盡快檢查公屋及私人樓宇的通風管是否符合法例要求，以及現行法例是否過時，包括通風管高度是否應延長，及安裝座向會否影響樓宇公共衛生。

亨泰樓先後有住戶確診，政府上周六晚緊急撤離有可能受影響的13及14室高層住戶，政府當時不排除「擾流效應」令3213室確診者的霧化糞便病毒，傳至較上層的3413室。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，在亨泰樓檢取的12個環境樣本中，4個對病毒檢測呈陽性，包括3213室的廁所連接坐廁的糞渠表面、切開污水渠渠口；3413室坐廁糞渠排氣喉表面；以及糞渠天台通風管開口內側。其餘廚房窗戶等樣本呈陰性。

政府：通風管設計合法

跨部門小組跟進

政府昨晚發新聞稿進一步交代調查結果，稱亨泰樓的建築、排水系統及通風管設計合乎《建築物條例》，在確診病人單位坐廁附近發現病毒，很可能是病人在如廁後殘留；至於糞渠天台通風管內發現的病毒，政府初步懷疑，由於在13室和14室之間的天台石屎圍牆高度有差別，以致可能較易出現擾流現象。

副環境局長：氣流撞圍牆

病毒傳高層

環境局副局長謝展寰對本報稱，亨泰樓13室一方天台石屎圍牆高度矮過14室一方（見圖），若有氣流在天台略過，會撞向14室天台圍牆轉向下，把天台糞渠排氣口的病毒帶到其他高層單位。

不過，政府認為經擾流把病毒由糞渠天台通風管帶入住宅單位，同時要有多個環境因素配合，包括建築物座向、天台設計、風速和風向等，即使確定擾流現象有發生，估計只屬個別例子，並不普遍。

政府發言人稱會盡快成立跨部門包括專家小組跟進，並會提出改善建議。跨部門小組成員包括4個政策局（發展局、環境局、食衛局、運房局）及轄下9個部門（建築署、屋宇署、環保署等）。

對於港大微生學系講座教授袁國勇日前表示有關部門會做「煙霧測試」，何鉅業稱可進一步測試空氣可否把煙霧帶到相關單位窗戶附近，但風向、空氣濕度、風力速度等存在大量變數，會影響測試結果，假使做多次測試後亦不見明顯擾流效應影響，亦可作為一個實用的參考。

明報記者

（抗疫新階段）