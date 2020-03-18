向全球發紅旅警 外地抵港會檢疫 林鄭籲勿外遊 4400旅團取消影響14萬人

摩洛哥停國際航班 4旅團求助

機管局公布數字顯示，1月有2.8萬班客機升降，平均每日約900班，昨日則只有約150班客機升降，另有29班離港及抵港航班取消。多個國家宣布「封關」，其中非洲的摩洛哥日前暫停所有國際航班，旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，當地現有4個香港旅行團、共約80名旅客，旅議會昨午已向港府求助。金怡假期營運總監陳曉楠表示，該旅行社有一團、約20名旅客在當地，原定周日（22日）返港。

入境處回應稱已獲悉事件，並即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐摩洛哥王國大使館、保安局、旅議會及有關旅行社了解情况，提供相關意見和協助，處方將積極跟進事件。

過去兩周九成屬輸入個案

康泰旅行社、永安旅遊、金怡假期取消即日至4月30日所有旅行團，縱橫遊取消至4月15日的旅行團。陳張樂怡表示，截至前日中午有超過4400個旅行團取消，受影響旅客人數近14萬。

林鄭月娥昨出席行政會議前見傳媒，表示新型冠狀病毒迅速在世界各國蔓延，而在過去兩周，本港的確診個案有九成是輸入個案、病毒潛伏期有外遊紀錄，或是他們的緊密接觸者。她表示，若現時不採取嚴格措施，「恐怕會把過去兩個多月的防疫工作前功盡廢」。

除了內地、澳門和台灣，港府向所有海外地區發出紅色外遊警示，林鄭月娥呼籲港人，「除非有非常必要、急需的事件，否則應避免外遊」。政府早前公布，從內地抵港者要接受家居強制檢疫，而任何人曾到韓國大邱及慶尚北道、伊朗、以及意大利部分地區，回港後要入住檢疫中心，上述安排將維持不變；而自明天起，任何人抵港前14日曾到所有海外國家，都要接受強制家居檢疫。

不包內地台澳發紅旅警

林鄭：警示適用中國以外地區

被問到擴大強制檢疫措施明天才實行，其間出現兩天「真空期」，林鄭月娥解釋，由於在外地留學的港人留學生數以萬計，給予一定時間讓他們準備，「是比較務實的做法」，否則可能出現外國的機場大混亂狀况；至於為何不向內地、澳門和台灣發出紅色外遊警示，她解釋外遊警示制度一向只適用中國以外地區。

許樹昌倡留檢疫者樣本化驗

中大醫學院內科及藥物治療學系主任許樹昌表示，本港近期確診個案大多曾外遊，要求所有其他國家抵港者強制檢疫是很重要的一步。他又建議在英、美、歐洲的留學生回港，並且認為衛生署應考慮讓家居檢疫者留樣本化驗，以減少病毒流入社區的風險。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦表示，全球大流行疫情嚴峻，支持港府向全球發紅色外遊警示。

明報記者

（抗疫新階段）