再兩國泰空服員確診 一人曾服務兩患者

增一宗懷疑本地個案 衛署查源頭

另外，昨有一宗懷疑本地個案，一名沒外遊、居於油麻地御金．國峯的36歲男子，本月8日與妻子到西營盤與兩名朋友吃飯，翌日再與妻子和4名朋友吃飯，當中一人一周前有肺炎徵狀。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱不知該朋友有否做過測試，正追蹤是否病毒源頭。

國泰累計有3名空中服務員確診，昨確診的37歲國泰空中服務員3月7日乘CX315到馬德里，10日乘CX320返港。她11日抵港後乘巴士E33返回屯門市廣場住所，翌日發燒及喉嚨痛，於屯門看醫生，13至15日主要在家，曾到附近快餐店吃飯。她16日到金鐘卓健醫療中心年檢，獲安排入院。

國泰：同機機組人員沒再執勤

國泰航空表示，建議該航班機組人員留家，所有相關同事3月11日返港後並無於任何航班執勤，有關客機會徹底清毒。這是本港第二宗機艙服務員確診，上周三確診的22歲國泰空服員3月7日於馬德里往香港的CX320航班經濟艙執勤。第三宗確診是25歲男空中服務員。

美麗華埃及團一名73歲男團友前日確診，再有兩名團友入東區醫院，暫未有檢測結果。張竹君表示，其餘15名美麗華團友及1名導遊會接受檢疫，她說該團3月9至10日在尼羅河坐船，與全團確診的新華埃及團乘坐的船同名，但日期不同。

此外，前日確診的59歲男子在奧地利返港後，入住港島香格里拉酒店，酒店昨回覆，患者於3月12日入住，15日因頭暈及發燒被送院。他登記入住時量體溫正常，並完成了健康和旅行申報。酒店表示，受影響客人所住房間和整個樓層已消毒，暫不安排客人入住，並已通知曾與客人有密切接觸的同事留家自我檢疫14天。為預防起見，酒店設施暫關閉，並調整餐廳的營業時間。

（抗疫新階段）