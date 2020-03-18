怕機上中招 港人10小時不飲不食不如廁

怕染病傳父母 租酒店隔離

在澳洲工作假期的阿俊昨戴着口罩返港，他因不知有否在澳洲感染新型冠狀病毒，擔心回家會傳染父母，故花了約5000元，在荃灣一酒店租房自我隔離14日。帶同5歲兒子由英國旅行返港的高先生，亦已告訴在港的妻子先返娘家住，讓他與兒子居家隔離14日。

昨日大部分抵港者只戴口罩，譚先生則身穿便利雨衣、戴口罩、眼罩、膠手套。他原打算到英國求職，但當地疫情肆虐，故急買機票從英國經新加坡到港。他說為安全計，10多小時機程無進食、無飲水、無上廁所，「為免搭飛機時要如廁，飛之前一天只飲了小量水、食小量食物」。他稱同機亦見到有其他人穿上全套保護衣，而他早計劃抵港後會去親戚空置的單位自我隔離14日。

父母買3萬元機票送子返港

同機的倫敦大學學院法律系陳同學說，英國當地人不戴口罩，他曾因戴口罩，被路旁的司機用粗口辱罵。他見英國確診人數急升，憂英政府隨時封關，而所屬大學上周四宣布停課及取消考試，故買機票返港，並非為了趕在強制家居檢疫生效前抵港。但他知道有原本下周返港的同學特意另購機票，趕在檢疫令生效前回港。

在英國念第10班的李同學表示，學校提早一周放復活節假，4月14日才復課，家人上周四花3萬元為他訂機票由英返港。他說父母均在深圳，他會獨自在觀塘家隔離14日。19歲的倫敦大學學院建築系一年級生范同學亦打算居家隔離，「鎖自己在房」。他說學校已轉為網上教學，近幾天見不少同學均搶購機票回家。

工聯會成員昨與外交部駐港特派員公署會面，要求外交部支援外地港生。公署稱，如調動得到國內防疫物資，可協調送到外地，透過聯絡留學生的學生會發放，而如果有醫療需要而未能得到合適治療，學生可致電使館熱線求助。

（抗疫新階段）