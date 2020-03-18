部分或已染疫 宜下機後去指定地3天 何栢良倡攔截留學生徵酒店檢測

「1傳3 如不攔截港兩周淪陷」

今日至少再有5班從英國及6班從美加及澳洲的航班回港，他們入境不用強制檢疫14天。何栢良昨日在商台節目稱，部分回港學生未知染疫，他們返家可能會傳染家人，恐有家庭群組感染，「1人傳3人，有多少染病學生回港，乘3倍人染病，條數好驚人，如果不攔截他們，兩個星期香港便『淪陷』」。

部分酒店業稱可行

何栢良建議，學生下機後集中去指定地方留兩三日，量體溫、取樣本、送往檢測。他稱，較可行的地方有未入伙的屋邨或市面酒店，建議政府與酒店業商討，與其任由抵港者租用18區酒店隔離，不如徵用個別酒店做，集中做好感染控制、減風險。

姚思榮稱，向部分酒店了解過，認為指定酒店做2至3日檢測，或做14日隔離，都是可行做法，「班學生不一定染病，且一入酒店便是隔離，不可出來，此段時間只送餐到門口，操作上不難」。他稱一直有酒店接收需隔離者，倘徵用整幢做相關措施，向員工發統一指引、做防疫安排，比學生自行入住不同酒店更易處理。酒店工會主席徐考澧認為，如果政府配套充足，相信個別酒店會考慮。他稱，部分酒店已有14日隔離者入住，但因沒統一處理，酒店本身不知有客人正隔離，或同一酒店有隔離客及一般客人，風險更高。

食衛局長陳肇始稱，接受家居檢疫者要注意家居安排、個人及環境衛生，包括住在通風良好的單人房間、與人保持至少1米距離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，返港留學生多，難安排他們入住檢疫中心，但她承認家居隔離對家人有威脅，建議家人可暫住親戚家、去酒店住，「留番個地方給學生，就比較穩陣」。

張竹君認家居隔離有威脅

倡家人住酒店

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為強制家居隔離14天是合適做法，防止病毒直接傳入社區，「他們在家千萬不要偷偷外出」，若有發燒或呼吸道徵狀要盡快通知衛生署安排檢驗。至於須否強制送入檢疫中心，他說要視乎政府場所供應，下周可能有人從湖北回港，要預留地方予相對高危者。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，政府需關注留學生感染風險，因他們在外地可能因文化差異、朋輩壓力，平日外出都無戴口罩，有可能受感染或在潛伏期，建議3月18日前抵港、毋須強制家居檢疫的學生返港後，也應自願在家隔離14天，勿約朋友出街，亦要特別留意感染家人風險。

（抗疫新階段）