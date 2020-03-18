增10確診8曾遊歐 公院「有壓力」 包括3留學生 機場兩日最少48懷疑個案送院

過去兩日最少48人被列為懷疑傳染病個案，抵港後由機場送院，昨有27人分送9間公立醫院。消息人士形容主力接收機場個案的瑪嘉烈醫院「有壓力」，正探討如何增加病毒測試容量。

林鄭：疫情嚴峻 倘不嚴格前功盡廢

特首林鄭月娥表示，面對輸入個案增長，本港疫情進入「比較嚴峻的階段」，如不採取嚴格措施，恐令過去兩個月的抗疫工作前功盡廢；若出現社區爆發會增加醫管局壓力。公民黨立法會議員郭家麒認為，政府應與酒店業界商討，租用酒店做指定隔離地點，讓入境者在酒店等測試，紓緩醫管局的病牀壓力。他說已多次要求政府租用酒店，但港府未接納意見，形容當局是「佛系政府」。

追平單日最高確診 研擴返港者測試

本港昨新增10宗確診，攀平2月9日的紀錄，當日「邊爐家族」9人確診，另有1宗本地個案，現累計有168宗確診及疑似個案。昨有4名確診者在歐洲回流香港，包括3名留學生及1名在丹麥工作的男子。其中18歲女生（第160宗）留學瑞士，她3月9日喉嚨痛及咳嗽；14日由瑞士到倫敦，乘英國航空航班BA33到吉隆坡，轉乘馬來西亞航空航班MH78於15日抵港；返回紅山半島寓所後，16日到赤柱卓健醫務所求診再送院。

同時，留學英國的21歲男子（第164宗），自1月6日赴倫敦，至3月15日乘英航BA33到吉隆坡，轉乘國泰CX5734回港。前日抵港時申報咳嗽，送往廣華醫院後確診。另有27英國留學生（第166宗），在1月11日赴英國，本月15日乘英航BA27商務客位回港，前日入境時申報於10日起咳嗽，送往明愛醫院。

另外，在丹麥工作半年的24歲男子（第165宗）在2月29日到巴黎，本月5日到西班牙巴塞隆拿，當日起病發；10日返回丹麥；他乘卡塔爾航空QR160到多哈，轉乘QR818於16日抵港並送院。他在西班牙曾與朋友見面，該人由哥本哈根回港，出現不適及被送往屯門醫院。

其餘確診者包括69歲男子（第159宗），他曾與妻到倫敦、西班牙及巴黎旅遊，本月13日乘國泰CX260抵港，兩日後腹瀉及肌肉痠痛並求醫。他抵港後沒回家，在彌敦道金滿樓辦公室逗留，曾到新填地街街市、食肆及去過銀行。其妻沒病徵。

瑪嘉烈服務須分流至其他聯網

現於機場申報病徵的人會送院檢測，消息人士稱，瑪嘉烈醫院的服務「有壓力」，須分流至其他聯網，以預留人手應付突發事件，例如昨早葵涌發生的車禍。

食物及衛生局長陳肇始說，衛生署正就進一步擴展病毒測試研究細節，將加強對由外地返港的高風險者作測試，但她強調在機場的安排具挑戰，一方面要評估風險，又要考慮每日可處理能力，以及對檢測結果的處理方法。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，驗病毒應分優次，如有病徵應做測試，其餘家居隔離；若為所有人做測試具挑戰性，人數是以千計，要考慮如何運送樣本、如何抽樣及成效。她說大部分患者有香港身分證，無可能不准港人回來，但呼籲有病徵的人要求醫，否則登機後會對乘客造成風險。

Young Post自由人確診 南早暫關辦公室

另外，《南華早報》行政總裁今晨向員工發內部電郵，稱旗下Young Post一名自由工作者初步確診。南早銅鑼灣時代廣場及黃竹坑辦公室即時關閉至本周末，所有員工在家工作。

明報記者

（抗疫新階段）

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