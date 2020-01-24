助零售業抗疫 連鎖商最多獲300萬

獲資助後結業不追究

計劃供在港擁有固定地址及獨立營運的實體商戶申請，並採用政府統計處經濟及就業調查時對零售業的定義，惟部分零售商戶若受惠於持牌食物業界別資助計劃或持牌小販資助計劃，則不包括在內（見表）。另外，本報致電計劃專線查詢，問商戶若於獲取資助後結業，是否仍可申請計劃，對方回覆稱商戶只需符合申請資格，即於申請時仍然營業，計劃不會限制商戶其後如何處理其業務。

零售集團或連鎖零售商店亦同受惠，可獲不多於38間分店的資助額。本報向4個大型連鎖商戶查詢會否申請計劃及把資助回饋市民，百佳超級市場及香港屈臣氏回覆稱有留意政府公布的計劃詳情，會研究和期待政府公布更多細節；其餘則於截稿前未有回覆。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，相信措施可協助業界，強調「宜快不宜慢」、「宜鬆不宜緊」。他舉例，美容等行業除提供服務外亦會出售產品，認為政府對此類行業應盡量寬鬆，「應想如何幫人，而非攔人」，籲勿做「孤寒財主」。他說，若56億元不足夠，政府可向立法會申請撥款，相信無議員會反對。他又說街市小販已獲政府減免租金，生意亦較以往佳，沒有聽過有小販向他表示想獲資助。被問到網店、小販都未獲資助，邵家輝稱零售行業的「重災區」在於租金和薪金，網店的成本與此有距離。

網店無份：一刀切劃分非常離地

網店珈啡公義負責人Ken則認為，相比起連鎖零售店可輕鬆獲300萬元資助，政府「一刀切」以網店及實體店區分，「非常離地」。他認為網店與實體商店之間「只差一個舖面」，他其店為例，聘請人員負責顧客服務，亦有租辦公室，不應一刀切劃分申請資格，「網店就係原罪」。

（抗疫新階段）