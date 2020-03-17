迪士尼去年蝕1億倍增 5年見紅 反修例下入場微跌4% 今年有疫情料更差

稱去年6月前業績走勢凌厲

香港迪士尼樂園昨公布2019財政年度（2018年10月至2019年9月）業績，稱至去年6月為止業務原本走勢凌厲，入場人次升5%，收入按年升11%，EBITDA升兩成，淨純利增逾三倍。

然而由去年7月起，受社會事件影響，導致最終年度入場人次按年微跌4%至650億，收入維持60億元，EBITDA按年跌17%至11億元，年度淨虧損由2018年的5400萬元，大幅擴闊至1.05億元，全年酒店入住率74%。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮說，上年度業績未完全反映社會運動的負面影響，而今年初疫 情嚴重衝擊本港旅遊業，樂園亦不能倖免，但有信心能應對挑戰。

早於去年11月，華特迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）已稱，社會運動令香港迪士尼樂園收入減少約6.2億港元，倘情况持續，料2020年度收入將減少21.5億港元。

未知何時重開

預告推優惠新表演吸本地客

今年初疫情肆虐，樂園自1月26日關閉，楊說未知重開日期，目前首要做好防疫，但預告重開後會推出票價及酒店優惠吸引本地客，加上今年有「奇妙夢想城堡」登場，又將推出新表演項目，並確立作為Marvel亞洲重鎮的定位，壯大年輕及非家庭客群。樂園約有5000名全職及2000名兼職員工，楊說現鼓勵他們放有薪年假。

議員促華特免收一年管理費專利費

本地客佔樂園入場人次約四成，內地及海外客各佔約三成。旅遊界立法會議員姚思榮稱，即使4月本港疫情受控，可望5月內地客流回復，但歐洲及東南亞現時疫情肆虐，未知何時可復蘇，故肯定今年香港迪士尼淨虧損將擴大，促美國華特迪士尼免收一年香港迪士尼的管理費和專利費。

另外，香港旅遊發展局昨公布2月初步訪港旅客數字按年跌逾96%至19.9萬人次，而於2月8日政府大幅關閉入境口岸前，每日約有1萬至2萬旅客訪港，之後平均每日訪港旅客跌至約3300人次，當中約八成為非內地客，預料因應疫情發展，3月份訪港旅客數字或進一步減少。

明報記者

（抗疫新階段）