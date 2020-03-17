城巴：染疫者所駕巴士回廠消毒 工會促每趟皆清潔

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診車長於2月24日至3月9日到突尼斯、英國及西班牙旅遊，中心會跟進其他團友。她說，確診車長上班3天，平時自己吃飯，而司機一般情况下甚少接觸乘客，乘客感染風險較低。

城巴昨在網頁披露，確診車長於3月11至13日負責下午更駕駛工作，涉8輛巴士，行駛次數為43，當值期間有戴口罩。

城巴表示，已指示清潔承辦商於各巴士總站加強清潔及消毒巴士，而巴士每日返回車廠後，會以1:99或1:49稀釋漂白水清潔全線巴士車廂。城巴又稱巴士空調系統設有靜電除塵裝置，能有效減少車廂細菌，而巴士的冷氣隔塵網每日清洗不少於兩次。九巴表示，已加強消毒車廂，包括以稀釋漂白水及消毒藥水清潔車廂，亦會採用「納米光觸媒」為車廂作醫學級消毒，預計在5月完成所有工程。

不排除工作感染 工會盼交代曾否載確診者

城巴職工會理事長許漢傑表示，車長對事件感憂慮，確診車長在站頭接觸的車長數以百計，但工會曾向公司了解，該8輛巴士沒行走南區以外路線。許又稱，確診車長曾外遊，但不能排除在工作時受感染，盼衛生署交代是否有確診者曾乘涉事車長所駕巴士。

醫生：乘客普遍戴口罩 風險低

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，飛沫仍是主要傳播途徑，司機位與乘客有一定距離，即使偶爾拉低口罩喝水，風險仍不高，另飛沫可透過空調傳播，但市民普遍戴口罩，「仍可阻隔五六成飛沫，風險不算特別大，毋須過分憂慮」。

利東邨總站昨早有清潔工清潔站牌及車廂，有司機開車前自行清潔軚盤及擋風玻璃，有乘客稱利東居民依賴巴士，沒考慮改乘其他交通工具，現已自攜搓手液隨時消毒雙手。有清潔工說，因巴士需準時開出，每輛巴士回站後清潔時間只有約5至10分鐘，未必夠時間徹底清潔整個車廂。

（抗疫新階段）