次批武漢包機最快下周二飛 聶德權：盡量載偏遠迫切者

聶德權昨說，目前仍有3400多港人滯留湖北37個城市，當地新增一名79歲港人確診，現於武漢醫院留醫。聶說港府最快下周二派第二批專機到武漢機場，集中處理距武漢兩至三小時車程、較多港人滯留的城市，包括孝感、咸寧和黃石約700多名港人。聶表示，月初第一批專機行動後，武漢市新增約70名求助港人亦會納入包機名單。而身處其他城市的港人，他稱會盡量安排長期病患者、病童等有迫切需要回港者乘坐專機回港。

有份者陸續接通知 流產婦在名單

本報早前報道，身處恩施的林太上周在當地醫院接受人工流產手術。據悉，林太及丈夫和兩名孩子都在包機名單。消息人士稱，港府嘗試與湖北省政府協調，派專車送林氏一家到武漢，惟能否成行仍需視乎專業醫療意見，包括剛完成手術的林太是否適宜登機。工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪建議再次檢視有否遺漏的緊急個案。

幼子缺藥 滯黃岡婦失望未接通知

獲安排坐第二批包機的港人陸續收到入境處通知，並填寫健康評估表。患輕度抑鬱及焦慮症的李女士（化名）接受訪問說，去年底帶同兩歲女兒到咸寧，其間遭同住男友毆打，她昨早接獲入境處通知填表，慶幸終可回港。

惟身處黃岡的陳女士（化名）對仍未接獲通知大感失望，她說幼子患氣管病，藥物所剩無幾，「第一批（包機）無份，以為很快有第二批，結果等了20日都沒有（通知）」，疑港府「迫切需要者」定義，又稱在黃岡亦有逾50港人，盼港府一併協助。

（抗疫新階段）