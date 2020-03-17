英回港高中生：學校怕恐慌 不准戴口罩

「倫敦沒氣氛 完全不似有疫情」

在倫敦念大學的19歲陳同學昨在學期完結前提早回港。她在飛機上穿全身保護衣、眼罩、口罩等，機上幾乎全滿，乘客大部分是香港人。被問到疫情下倫敦市况，她說「沒有氣氛，完全不似有疫情」；即使學校有確診者，大家都如常上課。她說港人衛生意識較高，能回來是鬆一口氣。

現病徵致電熱線 被倡藥房配藥

不少留學生均對英國衛生部門或校方處理手法不滿。在英國利茲讀大學的Melody表示，有同學在當地出現發燒、咳嗽等病徵，「我們都擔心他是感染了（新冠病毒）」，惟同學致電當地新冠肺炎熱線時，卻被建議到連鎖藥房配藥，沒有被安排到醫院就醫，「同學感到非常絕望」。就讀英國高中一年級的麥同學說，學校不准學生戴口罩，因為戴口罩並不尋常，會嚇倒校內其他人，她唯有下課時才戴口罩。

倫敦留學高中生高同學昨由芬蘭轉機回港，他身邊的港人同學均搶機票回家，即使要去其他歐洲國家轉機亦在所不惜；但政府對歐洲多國都發旅遊警示，不少航班取消，「他們唯有再碰運氣」，認為自己非常幸運。

議員稱5萬港生在英 促與英協調增班次

回港機票一票難求，留學生均表示價格比平日貴數倍，甚至有人聽聞由倫敦回港的單程經濟艙機票升至3萬元。國泰航空昨午宣布，恢復本月18、19及20日每日由倫敦希斯路回港的航班，加上早前宣布恢復的航班，本周合共增加9班希思路回港航班。本報記者昨晚8時半登入國泰航空網站搜尋倫敦返港單程機票，本月22及25日共有8班航班，價錢由約1199至1562鎊（約1.15萬至1.49萬港元）不等，而所有航班只剩下一個空位。

立法會議員梁美芬稱，據她了解現有約5萬名香港學生在英，認為政府應與航空公司協調，增加英國回港班次和改用更大客機，亦不要開天索價，並與英國政府聯絡，理順加班涉及的安排，讓留英港人盡快回來。

（抗疫新階段）