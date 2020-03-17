如實報病徵 回港者困機場6小時 20人共處一室憂「無病變有病」 有稱「早知唔報」

醫局啟重大事故控制中心 20人機場送院

去年9月到愛爾蘭工作假期的劉先生原定到匈牙利與家人會合，但疫情迅速蔓延，繼續留在當地會增加風險，故提早結束行程，早前花3200元買機票經多哈轉機回港。他昨午3時前抵港，因上機前流鼻水，落機後如實申報，被帶到機場休息室與其他申報有病徵乘客一同等候，至晚上8時許才有救傷車接到瑪嘉烈醫院測試，認為等候時間太長，「成廿幾人困在房間等，無病都變有病」，又引述房中有人說「早知唔申報」。

袁國勇倡入境全須隔離 政府不排除

本港於3月至昨日暫錄得43宗輸入及有外遊史的可能本地個案，其中23人在入境前或入境當日出現病徵並無申報。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說至今未有人被檢控。對於外界質疑健康申報制度「形同虛設」，她說旅客入境時無發燒或只間歇發燒，未必存心虛報資料，但承認現時人手檢控漏報、瞞報有難度。衛生署發言人表示，旅客明知而向衛生主任提供虛假資料即屬犯罪，可罰款5000元及監禁6個月。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，之前不認同所有人入境香港後應隔離14天，但目前疫情在全球大流行，不少地方公共衛生能力及檢測數目不清楚，這是最簡單做法，目前正與港府商討。

何栢良籲對旅警地區封關 回港者送酒店檢測

港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，港府實施入境限制應「兩條腿走路」，包括拒絕已發紅色外遊警示地區的非港人入境，以集中資源應付未來一兩周回港的人；另來自高危地區的港人，應由機場送往同一地方作醫學檢查及病毒測試。他說，本月16至18日有23班航班由歐美等地回港，料有5000人，以「最壞情况」估算當中約1%即50人其後確診，並按1傳3的傳播力計算，料一周後有約200人確診，擔心醫療系統能否應付；若形成社區傳播鏈，疫情或一發不可收拾。

何栢良回覆本報稱，港府可借用酒店讓返港者住兩天，以便他們提供晨早深喉唾液，一般即日或翌日有結果，「最好當然是可以去駿洋邨讓人過夜，否則只有選擇酒店」。他相信政府應正準備集中檢驗流程，「但這兩天好多人返港，政府再不出來公布，我會呼籲返港的港人不要回家，應去酒店自我隔離」。

本身是醫生的立法會議員郭家麒指出，近日確診個案很多曾外遊，部分人上機已有病徵，顯示填寫健康申報表並不足夠，他建議政府上機量體溫。食物及衛生局發言人表示，一向以科學為本制定公共衛生政策，除考慮感染人數、分佈及增加速度外，亦會考慮當地監測及控制疫情的措施及港人到當地的頻密程度。

明報記者

（抗疫新階段）