袁國勇：亨泰樓將煙霧測試 料撤離戶最少隔離10日

埃及團一個案插喉入ICU

另外，居於亨泰樓、參加新華埃及團返港後確診的食環署大埔街市管工，本身患乙型肝炎，情况轉差，聞氧由1度升至4度，再升至10度，但仍難維持血氧，故昨早插喉並入深切治療部。他接受3種治療加抗生素，肺片顯示中部及較低地方花多了。

袁國勇昨表示，當局會在亨泰樓做煙霧測試，另在喉管、屋頂、廚房及廁所的窗戶取環境樣本。他指出，目前未能確定是否「擾流效應」導致頂層34樓的住戶染病，但一定要考慮這個可能性及撤離居民。被問到居民如何自保，他認為，如頂層住戶發現喉管相對短並聞到廁所有臭味，加上樓下有住戶確診，住戶應關窗；如風勢較弱或無風，霧化病毒難吹散，向下沉後可飄入屋。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日表示，當局在亨泰樓取了10多個環境樣本，她昨稱1至2天內有結果。如環境樣本對病毒呈陽性反應，即代表專家「擾流效應」推斷成立；但事發到取樣已隔數日，估計樣本呈陰性機率較大，未必能確定傳播途徑。她補充，稍後會為3213室及3413室的確診者對比病毒基因，看是否脗合，但該測試仍無法確定傳播途徑。

（抗疫新階段）