再有埃及團中招 亦曾尼羅河遊船河

許樹昌：團友高危應檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該名患者曾到訪開羅、紅海、金字塔及遊船，他3月13日由埃及經曼谷返港，同日出現頭痛，他居於屯門海典軒1座，與太太、兒子、孫女及傭人等同住。他於14日發燒及咳嗽，翌日曾獨自到鳳城皇宴飲茶，同日下午到屯門醫院急症室求醫。張竹君稱，其太太及兩名團友均有感到不適送院，檢驗樣本初步呈陰性。

美麗華：悉有確診即離開 只乘1日

確診消息傳出後，昨晚海典軒1座有全副保護裝備的清潔工人在門外地墊噴消毒液。樓下鳳城皇宴照常營業，傍晚有數枱客人用膳，經理說暫未收到公司指示如何處理。上周新華旅行社一個9人埃及團所有團員及領隊確診，行程也有尼羅河「遊船河」。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，涉事埃及團共18名團友及1名領隊，旅途中沒人不適，已向衛生署提供團友名單，領隊已送檢疫。他說旅行團曾到開羅、金字塔、尼羅河坐船等，原定在尼羅河坐船3晚，但得悉有乘客確診後，已安排團友離開，只乘船1日。他說旅行團並非與早前染病的新華旅行團同時坐船。

據報道，埃及衛生部3月6日宣布，一艘載有逾170名遊客和船員的觀光船「MS Asara」12人確診，8日船上新增33人確診，累計45人感染，包括19名外國人。新華團則於2月28日至3月2日，乘約可載數十人的小型郵輪M/S Grand Princess遊尼羅河。

中大許樹昌稱，埃及同團團友應會一起進食、交談及同坐一架旅遊，屬染疫高風險群組，應列為緊密接觸者並檢疫；有關團友或仍處於潛伏期，都要留深喉唾液樣本驗病毒。

（抗疫新階段）