日增9宗8曾外遊 港現第二波 確診遊客曾到「回教教堂」 九龍清真寺百年首關閉

衛生署稱本港現可說是第二波爆發；專家呼籲入境前出現病徵者應誠實申報、送院隔離，否則會令酒店職員置於染疫險境，亦增加社區爆發風險。

4人有病徵入境不申報 3住酒店

東區醫院醫生確診

本港確診及疑似個案至昨天升至158宗，新增確診包括一名東區醫院心臟科副顧問女醫生，她與42歲女友人曾到加拿大溫哥華惠斯勒（Whistler）滑雪，乘國泰CX837於15日抵港，其友同日氣促及咳嗽，當局昨稱醫生肺花及有低燒。二人同住大埔逸瓏灣，醫生回港後沒上班。據悉，確診醫生姓陳，2002年畢業於中大醫學院。

確診西非客住重慶大廈酒店

昨有4名確診者抵港前病發，包括30歲的回教徒遊客。他由西非出發，2月15日至3月10日到迪拜，8日咳嗽及曾服藥，10日乘阿聯酋航空EK380到港，獨居重慶大廈的四季陽光國際酒店。他於3月13日到尖沙嘴「回教教堂」祈禱，其間佩戴口罩逗留15分鐘，同日到長沙灣買電器；至15日病情轉差到醫院求診。

衛生署稱他操法語、英文不佳，未能掌握他曾到什麼教堂；另正聯絡酒店需否追蹤職員等密切接觸者。

清真寺：未確認到訪 當日2000人祈禱

九龍清真寺昨貼告示指有確診者曾到訪。不過，負責管理清真寺的香港回教信託基金總會榮譽秘書長Mohammad Ilyas表示，未確定患者曾否到訪，但為安全起見昨起暫停開放清真寺，是百多年來首次關閉，形容很悲傷；本月13日的祈禱會約2000人出席，參與者有戴口罩及探熱。

同樣返港前病發的37歲男子於2月28日至3月15日到荷蘭參加展覽；13日發燒，14日咳嗽及喉嚨痛，翌日乘搭國泰CX270返港。他聽聞展覽有人確診，抵港後入住Hotel ICON。其同行同事出現病徵，昨已入院。

另外，59歲男子於1月22日至2月28日與朋友到瑞士，2月28日至3月6日去奧地利滑雪，其後返回瑞士；3月9日發燒、咳及喉嚨痛。他於本月12日返港後入住金鐘香格里拉大酒店，翌日到灣仔合和中心上班；15日與朋友在萬豪酒店聚餐時不適召救護車送院。

專家：不送院住酒店 置職員於險境

中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信，患者知悉有病徵、擔心傳染家人才住酒店，呼籲抵港者如實申報健康情况，若有病徵應送院檢驗。他又稱，患者分散不同酒店，曾接觸患者的房務員、接待處及餐廳職員有感染風險；若患者有病徵並在社區游走，恐造成傳播鏈，導致本地爆發。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，本港現時可說是第二波爆發，若輸入個案持續出現，增加社區爆發風險。

其餘4宗確診個案中，有兩宗涉第143宗個案，與該35歲男患者同遊北海道的26歲女友人，及接載過二人的58歲司機均確診；另一名73歲男子曾參加美麗華埃及團（見另稿）；以及一名曾到倫敦、德國及奧地利的42歲女子。

Hotel ICON發言人說，每間房均設獨立通風系統，不會對其他顧客構成危險，患者入住後1小時即離開，3名員工要家居隔離。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676