基愛小學教師教友送暖 超市券助家長渡難關

全校600家庭 140戶需援手

基愛小學家長曾太一家四口住在深水埗區劏房，丈夫從事裝修雜工，是家中唯一經濟來源，兩名女兒僅領取半額書簿津貼。曾太說，疫情下丈夫所屬公司訂單減少，每月少開工一周，「手停口停」致家庭月入少1000多元，曾太唯有縮減伙食開支，少買鮮肉。

曾太家庭並非個別例子，基愛小學停課期間以電話及問卷了解全校逾600個家庭近况，當中約140個非綜援家庭，急需物資援助，家長大多因疫情失業或收入不足。該校校長陳嘉文上月尾發起「心意行動」，呼籲教師捐出家中多出的餅卡及超市現金券，贈予校內有需要家庭。消息一出，獲家長、教師及教友等各方響應，短短兩周學校籌得逾15萬現金，學校會用來買禮券，另籌得總值12萬的禮券。校方稱，已將部分禮券轉交143個急需援助家庭，各派發價值500元禮券。學校期望短期內籌多1萬元現金及禮券，以達28萬元目標額，「派多幾輪」。

陳嘉文說，學校情况是社區縮影，區內仍有其他家庭需援助，因此校方除籌款支援家長，亦在本月初向賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」申請撥款，獲批50萬元，會以這筆款額買防疫物資及糧食，料本月內可透過13間深水埗區的小學、幼稚園、社區組織等，將物資派給1200個有需要家庭。

（抗疫新階段）