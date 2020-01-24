間距增至1.8米 DSE禮堂座位減半 缺席成績評估最高5級 教師稱審批嚴不會濫用

明報記者

因應疫情，DSE有各項新安排，學校考生因生病，如發燒、有急性呼吸道感染等病徵、須隔離或其他特殊情况缺席考試，可向考評局申請「科目評審成績」，最高獲第5級。考評局回覆本報查詢稱，考評局可為有校長推薦的考生做「科目評審成績」，根據該考生與其全級同學在校內該科成績、以及全級同學DSE該科的成績作比較，來評定其科目成績。

去年35考生評估成績

2019年4.7萬名學校考生中，共有35人經「科目評審成績」取分，涉86科次，其中20科次獲當時最高的第4級。2017、2018分別有22人及27人經此機制評估（見表）。

香港輔導教師協會副主席何俊恩稱，「科目評審成績」機制存在已久，考評局會參考DSE缺席生在校名次，「如果他學校成績中等，而在校內與其成績相若的學生於DSE取第3級，缺席的學生很大可能均取第3級」。何俊恩稱，因今年疫情，學生易因健康問題考不到試，「少少病都不想他們強行考試」，將估算成績上限調整至第5級，安排僅適用於本年，屬合理及公平。何又認為，審批缺席原因、估算機制嚴緊，「學生不可能濫用」。

中學試場今年都因疫情有額外準備，樂善堂余近卿中學按1.8米間距排列好座位，禮堂及課室分別可容納108人及14人。

自費外聘清潔試場學生通道

該校副校長文可為稱，學校自費外聘清潔公司到校清潔試場及學生通道，「考試期間都會頻密清潔，來考DSE不是本校學生，但都想保障所有考生安全」。他稱，考評局之後會安裝紅外線探熱儀器，「如果考試當日，學生過不到測試，學校會了解是系統誤差，或有其他情况，再以體溫槍量多次」。

香港教師會李興貴中學校長李永鴻稱，學校禮堂原先容納200人，因1.8米座位距離，現時大約80多名考生會在同一禮堂考試。他稱，除了使用考評局供應的量體溫設施外，亦會在門口地氈倒漂白水等。他又稱學校有7名跨境DSE生，已返港暫居親人住所，強制隔離14天後如期考試。

（抗疫新階段）