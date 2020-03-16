陳茂波：失業率將升至9年新高

陳茂波昨於網誌表示，不少企業縮減營運時間或暫時休業，故出現裁員、減薪或要求員工放無薪假，令失業率、就業不足率上升，僱員收入亦減少；他稱「重災區」為飲食、零售、酒店、建造等行業，並謂可預期失業率將加速惡化。

統計處上月公布，去年11月至今年1月失業率為3.4%，勞工及福利局長羅致光上月於電台節目表示，短期內失業率難免升至4%至5%，但料未必回到03年SARS時期高逾8%水平。

本報記者翻查資料，2011年本港全年失業率為3.4%，當中以第二季最嚴重，達3.7%。

財會待通過項目涉7700職位

陳茂波並在網誌稱，增加公共開支是支持經濟、就業的方法，早前受立法會「拉布」影響，仍有37個獲立法會工務小組支持的工程計劃正等待財委會通過撥款，總預計工程費用約501億元，涉及約7700個職位，強調若能獲立法會盡快通過，有助緩解行業就業壓力，籲立法會議員「急市民所急」，盡快批出撥款。

《財政預算案》向中小企提供政府100%擔保的特惠低息貸款計劃，陳茂波稱計劃將於本周二（17日）提交立法會工商事務委員會討論、其後交予財委會審批，若本月內獲通過，可於4月正式推出。

工聯倡政府開短期職位

工聯會立法會議員陸頌雄建議政府開設短期職位、加大公共服務開支，舉例建造業工作減少，政府可開設職位維修早前社會動盪下被破壞的設施；他又重申政府應設緊急失業援助金，強調不需將市民「當賊辦」。

（抗疫新階段）