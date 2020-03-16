口罩網騙1207宗 最高一宗涉2000萬

民主黨深水埗區議員袁海文近日再接獲逾200宗懷疑網購口罩受騙的求助個案，他昨聯同事主到灣仔警察總部交請願信，要求警方加強執法。

總額涉3800萬 拘27人

警方稱正積極跟進口罩騙案，不排除有更多人被捕，截至本月10日，警方拘捕21男6女共27人，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及欺詐罪。

袁海文再接逾200求助

袁海文表示，近日再收到逾200宗求助個案，每宗涉款1000元至近11萬元，事主均在今年1月經網上買賣平台Carousell及DCFever向同一賣家網購口罩，賣家原承諾於2月6日到貨，及後以不同的藉口多次拖延交貨日期。事主之一A小姐以1萬元訂購170盒口罩，惟賣家3月初失聯。袁海文提醒，網購口罩騙案猖獗，市民應光顧有信譽的平台、檢查賣家過往交易紀錄、確認身分後才交易，以減低風險。

警方發言人稱，自3月4日起接獲多名市民報案，指在網上社交平台向一名賣家訂購口罩後未有收到貨物，並與賣家失去聯絡，懷疑受騙。新界北總區重案組人員正調查案件，相信案件涉及逾200名受害人，涉案總金額超過40萬元。案件列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

（抗疫新階段）