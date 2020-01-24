聶德權：月內次批包機接武漢周邊600人

聶德權昨出席無綫電視節目《講清講楚》表示，政府正積極籌備讓滯留湖北港人分批回港，預料月內會派第二批包機，以分批及緩急先後的原則處理，集中接載武漢市以外地區的港人，聶德權認為，是次行動挑戰會比本月初第一次派包機更大，因這些港人離機場較遠，要做好交通安排、安全運送、減低交叉感染等工作。

聶德權說，目前檢疫中心有700多個空位，首批湖北返港者將本周四完成檢疫，派第二批包機時需考慮檢疫中心硬件配套，以及對本港醫療系統影響。

葛珮帆：不利偏遠城市

民建聯立法會議員葛珮帆表示，已向港府轉介一批滯留湖北個案，包括長期病患者、癌症病患者、小孩等，部分位於恩施、荊州等。對港府第二批的包機仍以武漢機場作撤離點，她認為會對處於偏遠城市的港人不便，舉例由武漢前往恩施需7小時，車隊來回就要14小時；加上武漢仍未解封，當地交通幾近停頓，增加港人到武漢難度。

葛珮帆認同港府須考慮檢疫中心、醫療體系的承擔能力：「近日疫情蔓延至外國，本港或有更多輸入個案，亦要預留位置應付」。

（抗疫新階段）