稱天台排氣口垂直可致「擾流」 倡改屈曲設計 測量師：亨泰樓天井或涉煙囪效應

憂淘大翻版 籲居民關窗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上表示，暫未能排除擾流效應導致亨泰樓頂樓傳播的可能，已檢取該廈10多個環境樣本檢測，料需數日才有結果。

何鉅業昨應本報邀請到亨泰樓觀察後稱，該廈13、14室共用天井，13室天台的糞渠排氣口雖較14室短，但仍較天台高出約2米，比法例要求的1米標準還高，與頂層單位有一定距離，設計本身無問題，惟排氣口沿天井垂直而上，若排出病毒微粒，而天台又有風吹過，氣流抵達大廈邊緣及天井位時會因角度轉向而向下流動產生漩渦，亦即流體力學中的「擾流」，有可能將帶病毒的空氣向下捲動並帶回室內。但他稱病毒會被稀釋而不會傳得太遠，故政府僅安排高層住戶隔離是合適。

部分露台改裝廚房 增風險

除擾流效應，何鉅業稱亨泰樓屬Y4型公屋，13、14室共用天井，亦有可能出現煙囪效應，含病毒霧化蒸氣會沿天井向上升，再進入其他單位，有如2003年SARS淘大爆發，認為政府亦應研究煙囪效應帶來的風險。

現場所見，亨泰樓13及14室的廁所氣窗和露台面向共用天井，部分單位露台加裝鋁窗，將廚房範圍由內向外伸延至露台位置。何鉅業認為，露台本身可作為緩衝，一旦改成廚房，住戶在內裏活動靠近窗邊，增加感染風險。他建議居於類似設計大廈的居民，在疫情期間盡量不要開窗，若有需要，廁所可開抽氣扇通風。

中層戶：冲廁沙沙聲 盼助檢查

何鉅業續稱，事件反映糞渠排氣設計仍有改善空間，例如將管道加長並屈折90度橫向伸延至天台中央排放，令排氣口遠離高層單位，除減低住戶風險，亦可解決通風口排臭味吹入屋問題。

亨泰樓32樓和頂層34樓13室相繼有居民確診，昨早清潔工人到場以漂白水洗地。有高層住戶一家五口則帶同行李及牀褥離開，暫搬到親戚家暫住。居於15樓的林先生稱，每當樓上住戶冲廁，其單位廁所水位便會出現波動和沙沙聲，一兩秒後傳來臭味，擔心渠氣入屋，希望政府協助全面檢查喉管。

張竹君稱，前晚已將29至34樓13及14室的其中9伙撤離，仍有一戶未能聯絡上。她稱屋宇署檢查其他13及14單位，發現一個單位排氣喉封得不好，另有7個單位環境較擠迫，未能檢查清楚，故安排他們撤離，合共有43名居民入住檢疫中心。衛生署會收集其餘13及14室住戶的深喉唾液樣本檢測。

明報記者

（抗疫新階段）