疑家居檢疫者違令行山 呼「照片勿放fb」

陳小姐稱對此感到非常害怕，因為她行山時無戴上口罩，當聽到男子的說話後，她馬上用手掩着口鼻離開。她說疫情期間已經「沒有什麼娛樂」，唯有行山。

衛署發290警告 控兩人

本報向衛生署查詢，署方表示若有人違反檢疫令，擅離住所或拒絕聽從相關政府部門人員指示，有關部門會跟進，例如口頭警告、發警告信、要求佩戴電子手環等；截至本月12日，署方共發出超過290封警告信；而至上周五（13日），署方已檢控兩名涉嫌違反強制檢疫令的人。署方稱，擅自離開居所是刑事罪行，一經定罪可監禁6個月及罰款2.5萬元。

衛生署表示，為確保受檢疫者留在家中，政府人員會透過突擊檢查、致電該人、利用手機實時分享地點及以電子手環監察受檢疫者位置等措施，確定接受強制檢疫者留在居所。

共2.5萬人強制檢疫

根據衛生署數字，截至本月14日，共有25,154人根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章）接受強制檢疫，港人有21,355人、佔85%。受檢疫者當中，23,865人正接受強制家居檢疫；904人在酒店或旅舍檢疫；385人入住檢疫中心。

（抗疫新階段）