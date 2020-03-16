增7宗皆曾外遊 多人入境前現病徵 城巴車長確診 病發前有開工

本報統計：近12日85%個案涉海外輸入

本港累計148宗確診及1宗疑似個案。本報統計，自3月4日起本港公布48宗確診，當中41宗、超過85%涉及中國以外的輸入個案、僭伏期有外遊紀錄及相關密切接觸者（見表）。衛生防護中心發言人稱，3月2至15日下午4時錄得46宗確診中，26宗（56.5%）為輸入個案，7宗在部分潛伏期往外地。

5人屬外籍 確診車長當值時有戴口罩

昨確診7人中5人是外籍人士，7人均有外遊紀錄，其中居於薄扶林華富（二）邨華昌樓的32歲本男子（149宗）是城巴車長，2月24日至3月2日參加旅行團到突尼斯旅遊，3月3至9日與朋友到訪英國及西班牙，3月10日返港。他3月14日開始發燒並求診，深喉唾液樣本昨對病毒呈陽性。城巴今日凌晨確認該男子為城巴車長，3月11至13日曾上班，負責下午駕駛工作，曾駕駛90號（來往鴨脷洲邨及中環交易廣場）、96號（利東邨及銅鑼灣摩頓台）及98號線（利東邨及香港仔成都道），當值時有戴口罩，城巴已消毒他曾駕駛的巴士。

其餘6名患者返港前或抵港同日現病徵，包括潛伏期內一同到法國梅里貝勒（Meribel）滑雪的兩名法籍男子，其中37歲男子3月10日咳嗽、發燒及肚瀉，兩人3月13日乘國泰CX260從巴黎返港，另一39歲男子同日咳嗽。另一29歲外籍男子3月5日往德國，2日後駕車往奧地利，其間沒戴口罩與友人見面，友人其後亦確診。他3月11日咳嗽，翌日飛返港並入住灣仔灣景國際酒店。

一對居於山頂嘉麗園的外籍夫婦亦確診，該61歲女子與58歲男子為長期病患者，2月15日至3月9日先後到加拿大多倫多、美國紐約及波士頓，3月10日乘國泰CX811抵港，翌日赴港安醫院，2日後到養和醫院。兩人3月10日起現病徵。

另一居於粉嶺華明邨禮明樓的35歲男子，2月26日至3月11日曾到北海道滑雪，3月7日陪伴弄傷腳的朋友到二世古一診所。他3月11日咳嗽，同日乘日本航空JL2504到大阪，再乘國泰CX561返港，3日後發燒。

部分確診始稱不適 張竹君籲如實申報

被問到多人返港前已現病徵，是否反映健康申報沒效，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，有些患者確診後才表示之前有不適，但未有在健康申報表填寫。她呼籲所有人填寫健康申報表應「填返好啲」，沒如實申報屬違法。張竹君表示，不論監測系統多嚴密，都會有漏洞，未必能找出無病徵者。

許樹昌促嚴格執行罰則 抽查機場客

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，政府應嚴格執行罰則以儆效尤，讓世界各地的人都知道香港就虛報事宜懲罰，他認同在機場對旅客突擊抽查。

醫生兼公民黨立法會議員郭家麒認為，港府早前就虛報制定罰則，但沒人執行；除非在機場截獲有病徵但沒申報者，否則難以控告。他建議安排更多醫護人手在機場抽查入境人，例如每10人抽查1人，看其有否病徵，相信有阻嚇作用。他建議當局可登機或以手持紅外線測溫器量度旅客體溫。

明報記者

（抗疫新階段）