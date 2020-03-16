港人防疫漸鬆懈 袁國勇倡增加病毒測試

蒐18區數據 揪出隱形傳播鏈

袁國勇昨晨出席商台節目《政好星期天》稱，留意到市民對防疫措施及個人衛生開始鬆懈，街上明顯多了人，食肆顧客也增加，亦有人開始不戴口罩或脫下和人聊天，認為市民經歷近兩個月疫情，會對感染控制感疲倦，防範會減低，憂慮加上外國疫情壓力，會令香港疫情開始反覆不定。

袁認為，現時病毒樣本測試範圍和數量不足，每日若能測試2000個樣本最理想，亦要有齊18區數據，否則未必能掌握整個香港情况。他說在市民開始鬆懈下，能以樣本測試提早找到隱形傳播鏈，有助香港疫情守至夏天；現時要解決物流問題，亦要私家醫生幫忙，現時從私家醫生收集到的測試樣本少得可憐。

可日測2000樣本 現用量僅五成

同場的行政會議成員林正財亦表示，政府每日最多可做2000個樣本測試，但現時每日只測約1000個測試，即每日最少還有1000個名額，稱除源頭阻截病毒外，在找出患者並檢疫上絕對有空間多做點，鼓勵私家醫生積極參與「加強化驗室監察計劃」。

被問到疫情何時完結，袁國勇說要把疫情拖到夏天，估計夏天會有部分人無做足防護措施染病，但因夏天病毒生存時間較短，感染後病情較輕，康復後會有天然免疫，估計一年後約兩成人已有免疫，兩三年後就有七成人免疫，屆時社區傳播鏈會變少，病例都不會大爆發，醫療系統可以支持到。

袁國勇於節目後表示，28日內若無出現不明源頭本地個案，可考慮復課，但政府要做足準備，包括有足夠口罩、構思學生食飯安排等，亦要增加輕微病徵病人測試，確認社區無隱性傳播鏈。

（抗疫新階段）